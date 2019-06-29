Певица Ольга Серябкина объяснила слова своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой о том, что у нее роман с продюсером Максимом Фадеевым, стремлением ей отомстить, сообщает Super.
По словам Серябкиной, шесть лет назад ее с Темниковой связывали очень близкие отношения, которые продлились четыре года.
«Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер», — призналась она, отметив, что они жили вместе и об этом все знали.
Серябкина не исключила своего обращения в суд.
«Это прямая клевета, и на такое можно подать в суд. Любому терпению настает конец. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня сейчас тоже отношения, есть молодой человек», —сказала она.