«Как девушка с девушкой»: Серябкина о романе с Темниковой

Певица Ольга Серябкина объяснила слова своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой о том, что у нее роман с продюсером Максимом Фадеевым, стремлением ей отомстить, сообщает Super.

По словам Серябкиной, шесть лет назад ее с Темниковой связывали очень близкие отношения, которые продлились четыре года.

«Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер», — призналась она, отметив, что они жили вместе и об этом все знали.

Серябкина не исключила своего обращения в суд.