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Станислав Садальский спустя годы исполнил детскую мечту 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: @stassadal
Трогательные и душевные воспоминания о своих коллегах или о себе, интересные истории из актерской жизни давно полюбились поклонникам Станислава Садальского. За что они его всячески благодарят и просят рассказать что-нибудь еще интересненькое. И, похоже, актеру это тоже доставляет удовольствие.
Очередным «вкусным» постом он порадовал своих подписчиков. На снимке, которым Станислав поделился на своей странице в Instagram, он запечатлен с большим ящиком клубники.
«В детстве ни разу не пробовал, мечтал вырасту куплю целый ящик и буду есть, есть и обязательно со сливками! Она думал, как апельсины, только в сахаре, только красные… Дети… мечты … мечты …съел три ягодки и только потому, что там АСПИРИН пришли гости и слезно попросил — отдайте своим деткам … какое счастье, быть ребенком и мечтать… все еще впереди…», — отмечает артист.
Такие море витаминов на столе, конечно, не оставило равнодушных фолловеров. Они тут же бросились делиться собственными детскими мечтами.
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