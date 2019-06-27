Станислав Садальский спустя годы исполнил детскую мечту

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 26 Июн 2019 в 12:43 PDT Трогательные и душевные воспоминания о своих коллегах или о себе, интересные истории из актерской жизни давно полюбились поклонникам Станислава Садальского. За что они его всячески благодарят и просят рассказать что-нибудь еще интересненькое. И, похоже, актеру это тоже доставляет удовольствие.

Очередным «вкусным» постом он порадовал своих подписчиков. На снимке, которым Станислав поделился на своей странице в Instagram, он запечатлен с большим ящиком клубники.

«В детстве ни разу не пробовал, мечтал вырасту куплю целый ящик и буду есть, есть и обязательно со сливками! Она думал, как апельсины, только в сахаре, только красные… Дети… мечты … мечты …съел три ягодки и только потому, что там АСПИРИН пришли гости и слезно попросил — отдайте своим деткам … какое счастье, быть ребенком и мечтать… все еще впереди…», — отмечает артист.

Такие море витаминов на столе, конечно, не оставило равнодушных фолловеров. Они тут же бросились делиться собственными детскими мечтами.