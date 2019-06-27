«Виноваты запои и наркотики»

Звезда девяностых Сергей Лемох отказывает в помощи своей старшей дочери, которая недавно лечилась от наркозависимости. Молодая женщина была вынуждена прийти на ток-шоу «Пусть говорят», где рассказала о своих злоключениях и воспитании шестилетней дочери.

На днях стало известно о серьезных проблемах в семьей некогда популярного артиста Сергея Лемоха — участника группы «Кар-Мэн».

Его старшая дочь Людмила стала гостьей программы «Пусть говорят», где рассказала много неприятных подробностей о своей жизни, сообщает «Телепрограмма».

По словам девушки, недавно она прошла программу реабилитации от наркозависимости.

Также стало известно, что у наследницы звезды 90-х есть шестилетняя дочь Марина. Долгое время девочка крайне редко видела свою маму, а ее воспитанием занималась 80-летняя бабушка. В настоящее время Людмиле грозит лишение родительских прав. Сейчас она пытается доказать, что смогла победить свои недуги и способна самостоятельно заботиться о дочери.

Вместе с тем выяснилось, что звездный отец молодой женщины полностью отказался от общения с ней и маленькой внучкой.

Мать-одиночка остро нуждается в материальной помощи, поскольку она еще не нашла постоянную работу, а пенсия ее пожилой родственницы слишком мала для того, чтобы покрыть все их текущие расходы.

Ведущий программы Дмитрий Борисов попытался помочь дочери артиста связаться с ним, но не преуспел в этом. Ворота особняка, где проживает Лемох, не открылись для девушки. По словам Людмилы, на телефонные звонки певец тоже не отвечает.

Напомним, что в девяностых Сергей Лемох был одним из самых популярных артистов российской эстрады. В составе группы группы «Кар-Мэн» он выпустил шлягер «Лондон, гудбай!», под который на дискотеках отплясывала вся молодежь тех лет. Несмотря на то, что сейчас его имя уже не гремит, как прежде, он все еще остается востребован на различных ностальгических сборных концертах и частных выступлениях.

Лемох не любит распространяться о своей личной жизни даже в беседе с самыми близкими друзьями. Однако известно, что у артиста родились две дочери в первом браке, а его бывшая жена Наталья умерла от онкологического заболевания спустя несколько лет после расставания. Младшая наследница Лемоха Алиса некоторое время работала телеведущей и тоже воспитывает дочь.

В конце марта стало известно о другой знаменитости, переживающей кризис в общении с собственным ребенком. Телеведущая Дана Борисова и 11-летняя дочь стали гостьями программы «Я тебя люблю» на телеканале «Спас». Выпуск был посвящен процессу воспитания трудных подростков. Кроме Борисовых в съемках приняли участие священник и психолог.

«Разговариваем о подростках. О том, какой это непростой возраст. И еще о том, как внимательно и бережно нужно с детками обращаться», — написала знаменитость у себя в инстаграме.

Одновременно с этим, ее дочь поделилась со своими подписчиками другим мнением. Девочка заверила, что в действительности, вся программа была посвящена ей и ее матери.

«Ребят, короче, я поняла. Это программа полностью про меня. Тут просто люди час-два сидят и обсуждают, какие у меня проблемы и какой у меня переходный возраст. В общем, была первая часть с мамой. Сейчас будет вторая с нами обоими», — написала дочь телеведущей.

Этому эфиру предшествовал скандал в начале года с их участием. Борисова рассказала, что во время съемок одной из телепередач ее дочь повела себя недопустимо и нецензурно выражалась. Позже девочка охарактеризовала мать как «хитрого и неадекватного человека», отметив, что без сожаления сбежала из дома.

Позже телеведущая рассказала о подробностях ссоры. По словам Даны Александровны, прежде чем уйти, наследница ударила ее «с ноги в грудину» и обозвала ее неадекватной. Телезвезда пояснила, что началось это все после того, как она попыталась заставить девочку сесть за уроки. В то же время, Борисова поспешила успокоить поклонников, объяснив, что девочка временно поселилась у своего дедушки.

Стоит отметить, что телеведущая стала особенно часто появляться в различных телепередачах после того, как прошла курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости в Таиланде.