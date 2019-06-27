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Алена Апина пострадала от турецких хакеров 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: ТАСС
Алена Апина победила в борьбе с хакерами. Более трех недель исполнительница не имела возможности общаться с поклонниками посредством Инстаграм. Как выяснилось, виной всему некие турецкие злоумышленники.
По словам, певицы, она придумала несколько вариантов мести, включая пытки, но к счастью для недругов, попросту не успела их реализовать, так как российские специалисты помогли «вырывать из волосатых лап» ее аккаунт.
В заключение своего возмущенного поста Алена призналась, что не понимает, зачем хакеры сделали это. Поклонники поддержали знаменитость, и поздравили с возвращением.
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Шоу-бизнес , Алена Апина
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