Алена Апина пострадала от турецких хакеров

Алена Апина победила в борьбе с хакерами. Более трех недель исполнительница не имела возможности общаться с поклонниками посредством Инстаграм. Как выяснилось, виной всему некие турецкие злоумышленники.

По словам, певицы, она придумала несколько вариантов мести, включая пытки, но к счастью для недругов, попросту не успела их реализовать, так как российские специалисты помогли «вырывать из волосатых лап» ее аккаунт.

В заключение своего возмущенного поста Алена призналась, что не понимает, зачем хакеры сделали это. Поклонники поддержали знаменитость, и поздравили с возвращением.