Страница Гарика Харламова в социальной сети Instagram сама по себе сатирический интернет-журнал, в котором весьма не часто появляются посты, посвященные родителям или семье. Потому и интерес к таким публикациям всегда высокий.
Вот и очередная публикация звезды набрала за несколько часов в Сети почти 140 тысяч «лайков». На снимке, который опубликовал Гарик, мило улыбаются его супруга и дочь Настя.
«Время мимимишности. Обладательницы моего сердца», — признался в подписи артист.
Среди множества комментариев, в том числе звездных, шуточную запись оставила и сама Кристина.
«Ой, ну ничоси… Гузеева не обидится?» — иронично поинтересовалась актриса.
Некоторые подписчики отмечают, что жена и дочка — самое ценное, что есть у юмориста и советуют сохранять и оберегать своих дам.