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Успенская не скрыла количество мужчин в своей жизни 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Любовь Успенская давно недавно призналась, что была бы рада избавиться от титула «королевы шансона» и стать «королевой рэпа». И вот, после успешного дуэта с хип-хоп исполнителем CYGO, певица пришла в гости на шоу девушке парня того же жанра. Настя Ивлеева пригласила Успенскую в «Agent Show». И разговор у них вышел весьма откровенный.
Успенская откровенно ответила на каверзные вопросы о деньгах и личной жизни. Первой была карточка с подписью: «Сколько у вас было мужчин?»
«Этот вопрос очень сложный, потому что их было столько, сколько капель в море. Я, честно говоря, не жалею абсолютно, потому что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь — игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала», — сказала Любовь Успенская.
Настя Ивлеева поддержала певицу. «Берите и ныряйте в море», — пошутила она. Успенская не считает зазорным иметь множество мужчин. При этом артистка подчеркнула, что всего добилась сама, без помощи богатых покровителей.
«Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, если вам это доставляет удовольствие, ничего плохого в этом нет. Мы живем один раз. Мы люди творческие, нам надо вдохновляться. От чего вдохновляться? Только от мужчин», — призналась Любовь Успенская.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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