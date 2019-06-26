Александр Ревва признался, что 15 лет влюблен в одну женщину

Александр Ревва , несмотря на свой сценический образ, однолюб. Вот уже 15 лет он без ума от одной единственной женщины. Это была любовь с первого взгляда, которая не угасает до сих пор. Нежные строки шоумен посвятил своей супруге Анжелике.

«Это была Любовь с первого взгляда, и сегодня ей исполняется 15 лет», — написал Александр в Instagram.

Супруга тоже отметила знаковый день романтичным постом. Она опубликовала совместное фото и написала: «15 лет… с тех пор как наши глаза встретились».

Подписчики попросили девушку рассказать ее историю любви, и она пообещала это сделать, но позже.