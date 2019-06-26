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Александр Ревва признался, что 15 лет влюблен в одну женщину 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Александр Ревва, несмотря на свой сценический образ, однолюб. Вот уже 15 лет он без ума от одной единственной женщины. Это была любовь с первого взгляда, которая не угасает до сих пор. Нежные строки шоумен посвятил своей супруге Анжелике.
«Это была Любовь с первого взгляда, и сегодня ей исполняется 15 лет», — написал Александр в Instagram.
Супруга тоже отметила знаковый день романтичным постом. Она опубликовала совместное фото и написала: «15 лет… с тех пор как наши глаза встретились».
Подписчики попросили девушку рассказать ее историю любви, и она пообещала это сделать, но позже.
С красивой датой семью поздравили певица Валерия, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Лобода и многие другие российские звезды. Такой звездный состав в друзьях у юмориста не случаен. Помимо его огромной популярности, он близко дружит со многими из перечисленных и вхож в дом Примадонны. Совсем недавно Александр Ревва с супругой и дочкой побывал в гостях у Аллы Борисовны. На этой же встрече была Лобода. Позже она назвала дом звездных супругой «островом любви и счастья», пишет сайт «Актуальные новости».
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Ревва , Максим Галкин , Валерия
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