«Мерзавцы и предатели»: Виторгана раздавил развод с Собчак

Актер театра и кино Максим Виторган вновь напомнил о пережитом им предательстве бывшей жены, телеведущей Ксении Собчак . Артист опубликовал в своем инстаграме философский пост, судя по которому он все еще не может забыть произошедшее.

Российский актер Максим Виторган сделал заявление, судя по которому он все еще страдает от предательства бывшей супруги, телеведущей Ксении Собчак. В своем инстаграме артист вновь решил порассуждать на болезненную тему. Не переходя на личности, Виторган философски отметил, что никто из живущих не застрахован от ошибок, все имеют право на слабость, глупости и «никто не обязан быть героем».

«Но настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. — написал бывший муж Собчак.

— И с одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к «настоящим и убежденным», как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния (хотя бы внутреннего).

Артист призвал подписчиков не тратить свое время на таких людей, заверив, что «глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета».

«Берегите себя! Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся», — заключил актер.

Этот пост собрал огромное количество «лайков» и длинных, философских комментариев, в которых пользователи инстаграма старались поддержать преданного и брошенного мужчину, а также рассказать свои грустные истории. Вместе с тем, многие поклонники артиста заверили, что изменница Собчак «еще получит свое по закону бумеранга».

Примечательно, что в подобные рассуждения артист пустился на фоне последних новостей о его примирении с режиссером Константином Богомоловым и сохранении теплых дружеских отношений с бывшей женой.

Такой вывод СМИ сделали после премьеры спектакля «Мастер и Маргарита». Все участники «любовного треугольника» пришли на постановку, и вечер обошелся без эксцессов.

Отмечалось, что во время прогулки Виторган и Богомолов вполне дружелюбно вели светскую беседу. Можно предположить, что знаменитостям удалось достойно выйти из ситуации. Экс-кандидат в президенты России на мероприятии находилась в центре внимания, много общалась с другими гостями и выглядела очень счастливой, сообщает Teleprogramma.pro.

Это уже не первый выход всех троих участников любовного скандала в свет — совсем недавно они блистала на «Кинотавре». Однако в тот раз покинутый актер и влюбленная пара, стоя друг от друга в метре, решили сделать вид, что не заметили друг друга.

Как удалось выяснить прессе, Собчак и Богомолов обосновались в одном из самых дорогих отелей Сочи. Влюбленные заняли двухкомнатный люкс с видом на море, вторая комната была отведена сыну Собчак и Виторгана с няней. Недельное проживание в подобном номере оценивается в полмиллиона рублей. На фоне такой роскоши, размещение бывшего супруга светской львицы начинает вызывать сочувствие. Актер жил в гостинице, где располагался штаб «Кинотавра» в стандартном номере, стоимость суток проживания в котором не превышает 7 тыс. рублей.

Стоит отметить, что помимо всего прочего, на «Кинотавре» Собчак похвасталась дорогим украшением. На пальце у телеведущей красовалось кольцо из белого золота с большим бриллиантом в форме сердца. По оценке экспертов, стоимость драгоценности составляет приблизительно 14 млн рублей.

Пользователи социальных сетей предположили, что дорогой подарок знаменитости мог сделать Богомолов в честь помолвки. Правда, позже появилась информация о том, что известный ювелирный бренд часто дает «выгулять» дорогие украшения телеведущей, поэтому, возможно, режиссер и не дарил пока возлюбленной обручальное кольцо.

Напомним, что слухи о любовном треугольнике Собчак, Виторгана и Богомолова стали ходить минувшей зимой. Тогда рядом с одной из московских кофеен актер и режиссер подрались из-за скандальной журналистки. После долгих попыток игнорирования слухов о разводе Собчак и Виторган подтвердили, что их брак рухнул.