Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Задорнова выиграла суд у Первого канала 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Первого канала 3 млн 750 тысяч рублей в пользу Велты Задорновой, первой жены сатирика Михаила Задорнова.
Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, иск Велты Задорновой связан с трансляцией концертов «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?» на Первом канале. Велта Задорнова обладает исключительными правами на эти концерты после смерти бывшего мужа.
Экс-жена сатирика требовала взыскать с Первого канала 7,5 млн рублей — по 1,5 млн рулей. за каждую из пяти трансляций этих концертов на канале. Арбитражный суд своим решением снизил сумму претензий вдвое.
Представитель Велты Задорновой Виктор Осипов не исключил возможности подачи апелляции на решение суда.
Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет. В завещании сатирик разделил авторские права на свои произведения поровну между первой и второй женами.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Виктор Осипов , Михаил Задорнов , РБК , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ4
Российский дрон-камикадзе показали в действии120
Перечислены три попытки России расколоть Запад42
МИД ответил на ноту США68
Жилой дом обрушился в Вене5
Видео
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:56
Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам
Общество
15:09
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Политика
02:57
МИД ответил на ноту США
Политика
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Ближний Восток
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение