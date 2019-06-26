Жена Задорнова выиграла суд у Первого канала

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Первого канала 3 млн 750 тысяч рублей в пользу Велты Задорновой, первой жены сатирика Михаила Задорнова

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, иск Велты Задорновой связан с трансляцией концертов «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?» на Первом канале. Велта Задорнова обладает исключительными правами на эти концерты после смерти бывшего мужа.

Экс-жена сатирика требовала взыскать с Первого канала 7,5 млн рублей — по 1,5 млн рулей. за каждую из пяти трансляций этих концертов на канале. Арбитражный суд своим решением снизил сумму претензий вдвое.

Представитель Велты Задорновой Виктор Осипов не исключил возможности подачи апелляции на решение суда.

Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет. В завещании сатирик разделил авторские права на свои произведения поровну между первой и второй женами.