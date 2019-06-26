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Малахов раскрыл тайну пропажи балерины Большого театра 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мать исчезнувшей в 2014 году балерины Большого театра Ольги Деминой приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова "Прямой эфир".
Елена Демина рассказала Андрею Малахову, что в последний раз разговаривала с дочкой 16 августа, за три дня до исчезновения.
"Было ощущение, что у нее на плечах такая тяжесть. Она была чем-то сильно озадачена, озабочена", — цитирует Демину Teleprogramma.pro.
По словам матери, она забила тревогу, когда ей стали приходить странные сообщения.
"Фразеологические обороты были построены не Ольгой. Она сдавала экзамены, поступала во МГАХ. У нее 95 было баллов, у нее была правильная речь", — грустит женщина, подозревающая, что к исчезновению дочери имеет отношение ее знакомый Малхат Джавоев.
Мать призналась, что Джавоев кричал на нее по телефону и обещал, что она никогда не сможет найти дочь.
Также в ходе расследования Андрея Малахова выяснилось, что один из бывших избранников Ольги по фамилии Фетисов поднимал на нее руку.
Попытки найти Ольгу Демину не давали никаких результатов, однако недавно в лесополосе был обнаружен череп. Следователи предполагают, что он может принадлежать балерине. В убийстве все это время подозревался ее экс-возлюбленный Малхат Джавоев, поскольку сигнал его телефона был зафиксирован там, где нашли человеческие останки.
Ранее в деле об исчезновении балерины появился новый поворот.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Происшествия , Елена Демина , Андрей Малахов , Ольга Демина
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