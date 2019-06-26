Малахов раскрыл тайну пропажи балерины Большого театра

Елена Демина рассказала Андрею Малахову, что в последний раз разговаривала с дочкой 16 августа, за три дня до исчезновения.

"Было ощущение, что у нее на плечах такая тяжесть. Она была чем-то сильно озадачена, озабочена", — цитирует Демину Teleprogramma.pro.

По словам матери, она забила тревогу, когда ей стали приходить странные сообщения.

"Фразеологические обороты были построены не Ольгой. Она сдавала экзамены, поступала во МГАХ. У нее 95 было баллов, у нее была правильная речь", — грустит женщина, подозревающая, что к исчезновению дочери имеет отношение ее знакомый Малхат Джавоев.

Мать призналась, что Джавоев кричал на нее по телефону и обещал, что она никогда не сможет найти дочь.

Также в ходе расследования Андрея Малахова выяснилось, что один из бывших избранников Ольги по фамилии Фетисов поднимал на нее руку.

Попытки найти Ольгу Демину не давали никаких результатов, однако недавно в лесополосе был обнаружен череп. Следователи предполагают, что он может принадлежать балерине. В убийстве все это время подозревался ее экс-возлюбленный Малхат Джавоев, поскольку сигнал его телефона был зафиксирован там, где нашли человеческие останки.

Ранее в деле об исчезновении балерины появился новый поворот.