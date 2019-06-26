Пришла каяться? «Спас» показал постаревшую Хлебникову

Певица Марина Хлебникова стала гостьей творческого вечера композитора Александра Зацепина в эфире телеканала «Спас». Обвиненная в алкоголизме, как она утверждает безосновательно, артистка исполнила песню «Дожди».

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова приняла участие в творческом вечере композитора Александра Зацепина в эфире православного телеканала «Спас». Обвиненная в алкоголизме певица опубликовала в инстаграме видеозапись с мероприятия.

«С огромным удовольствием выступила с нашей общей песней «Дожди» на творческом вечере Александра Зацепина в эфире телеканала «Спас!» — поделилась артистка.

Также в ролик попала беседа исполнительницы с ведущим шоу и 93-летним композитором, написавшим музыку к ее песне. Общаясь с присутствующими, Хлебникова вспомнила историю появления хита «Дожди».

«Дело было вечером. Друзья достали мне телефон Александра Зацепина. Я набрала ему и сказала, что это Марина, которая спела песню «Чашка кофею». Мне нужна мелодия для новой песни. Умоляю вас. Влюбитесь в меня на два месяца как композитор. В итоге Зацепин сказал мне приезжать к нему в гости. Он показал мне много мелодий. Я выбрала в итоге под номером четыре. Я долго сочиняла слова для этой песни. Именно Зацепин меня вдохновил», — рассказала артистка.

До участия в программе телеканала «Спас» Хлебникова была гостьей шоу «Привет, Андрей!», посвященного выписке из клиники продюсера Бари Алибасова.

Напомним, что 4 июня он был госпитализирован в НИИ Склифософского после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с апельсиновым соком. В состояние искусственной комы Алибасова ввели 6 июня. Спустя пять дней продюсер очнулся и сначала не узнавал родных, а сразу после выписки дал интервью телеведущему Андрею Малахову. Видео беседы продюсера с журналистом было показано в эфире шоу «Прямой эфир».

Едва появившись в студии, Хлебникова набросилась на Алибасова и заявила, что чуть ли хочет его убить.

«Как ты мог? Убила бы. Ты же знаешь, что Антона [Логинова — первого мужа певицы] нет [в живых]», — воскликнула обеспокоенная артистка.

Расплакавшись, певица поцеловала продюсера и поблагодарила бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина за то, что он оповестил всех о случившемся.

Ведущий передачи Андрей Малахов напомнил о том, что в эфире YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой певец Александр Медведев (Шура) обвинил Хлебникову в алкоголизме, увидев ее на фотографии. Нездоровый внешний вид сильно похудевшей звезды 90-х шокировал Шуру, и он сделал вывод, что она злоупотребляет спиртным. «Поставив диагноз» по одному снимку, певец высказал свои переживания по поводу здоровья коллеги и заявил, что хочет показать ее наркологу.

Сама Хлебникова назвала слова Шуры «бредятиной» и заявила, что они не настолько близкие друзья, передает Teleprogramma.Pro.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны», — сказала артистка.

Она призналась, что похудела до 41 килограмма из-за сильного стресса после смерти своего первого мужа, музыканта Антона Логинова.

После того, как супруги развелись, певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича. Расставшись со вторым мужем, она вернулась к пережившему инсульт Логинову и начала о нем заботиться.

Экс-супруга перевезла больного музыканта в свою квартиру, где в октябре 2018 года он совершил самоубийство. Хлебникова обнаружила мужчину мертвым в своей квартире, что стало для нее сильным ударом: 53-летняя звезда была госпитализирована с расстройством психики и не смогла проводить бывшего супруга в последний путь.

В студии шоу «Привет, Андрей!» все обратили внимание на нездоровую худобу Хлебниковой и пытались поддержать артистку. На предложение Малахова о помощи она ответила отказом.

«Если вы скинетесь по килограмму и каким-то образом запихнете их в меня, я буду счастлива», — сказала певица.

Она заявила, что нормально питается, и вес к ней вернется, когда «придет время».