«Зачем такое уродство»: в Сети раскритиковали новый образ Собчак

Ксения Собчак разместила в своем Instagram снимок с новой прической. Пользователи соцсети раскритиковали внешний вид телеведущей, назвав смену имиджа «кошмаром».

«Покрасилась (буду врать что выгорело на солнце) Как вам?)) Костик из @burobeauty -ты гений», — подписала снимок Ксения Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фото с новой прической, выложенное телеведушей, вызвало неоднозначные комментарии подписчиков, в том числе и достаточно жесткие.

«Боже, какая вы страшная! Ну как так можно выставлять такие фото? А ещё думаете, что вы здесь красивая! Вы серьёзно?!», — поинтересовалась geraalieva.