«24 дня в коме»: Алибасов запутался окончательно

4 июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, получил ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка и был доставлен в НИИ имени Склифосовского, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

«Я ничего не забыл», — ответил продюсер на вопрос корреспондента «Москвы 24» о том, потерял ли память после комы.

На вопрос о том, как он чувствует себя прямо сейчас, Алибасов ответил вопросом, как можно чувствовать себя после 24 дней комы. В ответ на вопрос о судьбе своей якобы исчезнувшей кошки продюсер рассказал, что она жива-здорова, и это его самое большое счастье.

В понедельник доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что отравление Алибасова — абсолютная липа, так как после подобных травм невозможна столь ранняя выписка из больницы, питаться продюсер должен через вставленную в тонкую кишку трубку, он должен был сильно похудеть, а его голос — измениться.