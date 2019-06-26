За счет Лукашенко? Кто оплатит гастроли Пугачевой в Минске

Организатор концерта певицы Аллы Пугачевой в столице Белоруссии поделился некоторыми подробностями грядущего события. По его словам, в настоящее время идет поиск достойного отеля для звезды.

Его компания уже сотрудничала с Примадонной около 15 лет назад, когда они делали два ее концерта в Белоруссии.

«Конечно, для нас почетно работать со звездой такого уровня. Знаю, нас пытались «подвинуть»: Алле Борисовне и ее менеджменту поступали «более выгодные» контрпредложения. Рады, что она все же выбрала нас.

Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым», — сообщил представитель компании.

Алексеев отметил, что в настоящее время решается вопрос с гостиницей, в которой Пугачева разместится на время пребывания в столице Белоруссии. Артистке предложено несколько вариантов пятизвездочных отелей.

«В целом, концерт повторит кремлевский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку, — продолжил организатор концерта. — Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее».

Несмотря на относительно скромный райдер, нет никаких сомнений в том, что звезда будет окружена роскошью в Минске, о чем свидетельствует личный спецвагон поезда до пункта назначения.

Также стоит отметить, что билеты на выступление звезды можно будет приобрести по вполне приемлемым ценам — стоимость варьируется от двух до пятнадцати тысяч рублей. Для сравнения — в Москве билет в первых рядах продавался за 300 тысяч рублей. Такое ценообразование дает второй шанс всем пропустившим московский концерт.

Программа выступления в Кремлевском дворце была сделана в стиле мюзикл. Примадонна исполнила как свои самые популярные хиты, так и совсем новые композиции, над которыми она работала последние несколько лет.

Пока шла подготовка к столичному шоу, в одном из интервью Пугачева призналась, что решилась вновь дать концерт только ради своих детей, а не для денег и славы. Певица сказала, что давно мечтала о том, чтобы Лиза и Гарри посмотрели на маму в деле.

«Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне», — рассказывала певица.

К слову, в финале московского концерта на сцену вышли все представители огромной семьи Пугачевой.

В начале июня стало известно, о том что Примадонна выкупила для себя место на кладбище рядом с могилой своего брата. Вместе с тем, артистка отказалась от участка на Новодевичьем, где нашли свой последний приют многие выдающиеся люди страны. Как сообщает пресса, певица уже обратилась к профессионалам, которые разработают эскизы фамильного склепа артистки.

Помимо Пугачевой многие другие российские деятели культуры заранее решали эти вопросы. Так, покойный народный артист СССР Иосиф Кобзон , скончавшийся в августе 2018 года, приобрел участок на кладбище рядом со своей матерью в то время, когда еще не знал о смертельном диагнозе.

Даже некоторые, казалось бы, слишком молодые для подобных мыслей артисты, также решают этот вопрос заранее.

Так, 44-летний исполнитель Александр Медведев (Шура) уже выкупил себе место на кладбище и шикарный двухдверный гроб. Кроме того, музыкант заявил о желании сделать ограду для своей могилы из кованой кровати с виноградными гроздьями, которая в настоящее время стоит в его спальне.