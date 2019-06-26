Униженная Бузова растерянно рассмеялась оскорблению Собчак

Певица Ольза Бузова и телеведущая Ксения Собчак исполнили дуэтом свежий хит поп-дивы «Водица». Однако на вопрос артистки, что Собчак думает по-поводу этой композиции, та ответила оскорблением.

Поп-звезда Ольга Бузова выложила на своей странице в инстаграме отрывок видео, на котором она поет дуэтом с телеведущей Ксенией Собчак.

Знаменитости исполнили свежий хит Бузовой «Водица».

Публикация в инстаграме явилась анонсом большого ролика, размещенного в YouTube, в котором Бузова открывает для подписчиков закулисье вручения премии Муз-ТВ.

«Знаю, что вы очень скучаете по моим влогам. В нем я расскажу и покажу всю правду о церемонии», — написала народная любимица.

На обложке видео певица предстала в обнимку с Собчак.

«Твои слова — водица, так не годится», — пропели они в самом начале ролика.

Далее идет нарезка разных ярких моментов шоу, а в середине видео Бузова попросила заклятую подругу оценить ее новое творение, на что телеведущая в своей привычной манере ответила «Адское говно». Однако, кажется, что в этот раз артистка не обиделась — знаменитости, не размыкая объятий, весело рассмеялись, будто бы заявление Собчак было шуткой.

На настоящий момент публикация Бузовой о закулисье «МузТВ-2019» собрала около 230 тыс. просмотров, вместе с тем около 8 тыс. поклонников артистки не поленились поставить ролику лайк. Тех, кому видео не понравилось, не набралось едва за 500 человек.

Ранее поп-звезда поделилась с подписчиками в инстаграме фотографиями со свадьбы друзей, которая проходила в Италии. Судя по ним, Бузова хорошо провела время в компании своего бывшего возлюбленного — бизнесмена Тимофея Майорова. Молодые люди впервые пробовали построить отношения еще 10 лет назад. На одной из фотографий, мужчина обнимает певицу за талию и с нежной улыбкой заглядывает ей глаза. По их поведению и позам можно предположить, что они решили дать друг другу еще один шанс. Однако артистка, судя по всему, захотела продлить интригу и поделилась с поклонниками своими рассуждениями о дружбе.

«Друзья — это те, кого я не опасаюсь. Это такие люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж точно между нами должна существовать не работа, а необходимость общения, — написала Ольга Игоревна. — Общения любой ценой, только эту цену никто не потребует. Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший — Тима».

Поклонники певицы, как и следовало ожидать, предположили, что она лукавит и пару вновь соединили романтические отношения. Большинство высказавшихся убеждены в том, что молодые люди идеально друг другу подходят и на этот раз все сложится великолепно. Позже Бузова опубликовала фотографию, на которой она вновь запечатлена в компании бывшего, но теперь они уже переместились в бассейн.

«А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в своих отношениях? А в дружбу с бывшим? Пока вы пишите свои мысли на этот счет, мы продолжаем выяснять отношения в Италии», — написала не устающая дразнить подписчиков артистка.

Стоит отметить, что на фоне раннего признания исполнительницы о том, что мучительный период ее воздержания наконец-то подошел к концу. У поклонников практически не остается сомнений в том, что именно Майоров спас звезду от одиночества. Пикантные подробности личной жизни Бузова обнародовала в начале июня во время презентации клипа на свой новый хит «Водица».

Отвечая на вопрос о том, как она может столь долго обходиться без любви, 33-летняя артистка откровенно призналась:

«Ну, у меня уже были, поэтому уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько».

Раздразнив собеседников своими признаниями, знаменитость все же решила остановиться и до поры до времени не раскрывать личность своего нового возлюбленного.