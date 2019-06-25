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Стали известны подробности последних суток Майкла Джексона 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Reuters
Майкла Джексона не стало в возрасте 50 лет перед началом его масштабного турне «That It Is». Команда поп-короля рассказала о том, что именно произошло в последние 24 часа его жизни до того, как он принял фатальную дозу лекарств.
Его хореограф Трэвис Пейн, с которым он работал на протяжении долгого времени, провел день 24 июня, репетируя с Джексоном. Как обычно, подготовка к шоу началась между 12 и часом дня.
Это был первый раз, когда Майкл прогнал все шоу от начала до конца.
Дориан Холли, директор Джексона по вокалу рассказала, что он все делал четко и не было никаких признаков, что что-то идет не так. Такого же мнения придерживается и музыкальный директор исполнителя Майкл Бердан, который также был на генеральной репетиции.
«Было видно, что в нем растет уверенность и было видно, что физически он был способен выполнить все, что хотел», — рассказал он.
После 12-часовой репетиции Джексон, уходя из центра Staples Centre, обнял Дориан Холли, которая сказала «Я люблю тебя, Майк». Это оказалось прощальное объятие.
Придя домой, Джексон, который годами страдал бессонницей и был готов отдать миллионы, чтобы заснуть, принял несколько разных седативных препаратов. Передозировка одного из них оказалась смертельной, пишет Mirror.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Майкл Джексон
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