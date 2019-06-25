Клара Новикова вышла в свет впервые за долгое время

Клара Новикова не появлялась на светских мероприятиях достаточно давно. Эстрадная артистка иногда дает концерты в российских городах, но столичная публика не видела ее с мая прошлого года.

Накануне Клара Борисовна пришла на открытие Пятого Московского еврейского кинофестиваля. Ее запечатлели в зрительном зале в компании Леонида Каневского . Как можно заметить, 72-летняя юмористка выглядит помолодевшей, а ее свежий внешний вид только подчеркивают свободное платье светлого оттенка и аксессуары — серьги с жемчужинами и стильная розовая сумочка.

Как отмечает сайт vokrug.tv, ранее Новикова рассказала, что не имеет привычки посещать пластических хирургов. Выглядеть хорошо ей помогают не услуги специалистов по искусственной красоте, а особый режим питания. Артистка вот уже двадцать лет не употребляет мясо, отдавая предпочтение легким блюдам.

Клара Новикова дважды была замужем. С первым мужем, музыкантом, она разорвала отношения еще в 1975 году, когда он из ревности ударил ее, а со вторым избранником, журналистом Юрием Зерчановым, она прожила до самой его смерти — у мужчины не прижился сердечный клапан, сообщал портал teleprogramma.pro.