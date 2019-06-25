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Клара Новикова вышла в свет впервые за долгое время 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Клара Новикова не появлялась на светских мероприятиях достаточно давно. Эстрадная артистка иногда дает концерты в российских городах, но столичная публика не видела ее с мая прошлого года.
Накануне Клара Борисовна пришла на открытие Пятого Московского еврейского кинофестиваля. Ее запечатлели в зрительном зале в компании Леонида Каневского. Как можно заметить, 72-летняя юмористка выглядит помолодевшей, а ее свежий внешний вид только подчеркивают свободное платье светлого оттенка и аксессуары — серьги с жемчужинами и стильная розовая сумочка.
Как отмечает сайт vokrug.tv, ранее Новикова рассказала, что не имеет привычки посещать пластических хирургов. Выглядеть хорошо ей помогают не услуги специалистов по искусственной красоте, а особый режим питания. Артистка вот уже двадцать лет не употребляет мясо, отдавая предпочтение легким блюдам.
Отметим, знаменитость начала выглядеть свежее уже месяц назад. когда приняла участие в съемках развлекательного шоу на Первом канале.
Клара Новикова дважды была замужем. С первым мужем, музыкантом, она разорвала отношения еще в 1975 году, когда он из ревности ударил ее, а со вторым избранником, журналистом Юрием Зерчановым, она прожила до самой его смерти — у мужчины не прижился сердечный клапан, сообщал портал teleprogramma.pro.
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Шоу-бизнес , Леонид Каневский , Клара Новикова
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