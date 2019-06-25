Кикабидзе настаивает, что не умирал

Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения грузинских СМИ о том, что якобы скончался.

У себя в фейсбуке Кикабидзе опубликовал новую фотографию и сопроводил ее цитатой.

"Как сказал великий Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", — подписал артист кадр, на котором находится в окружении друзей и показывает жест, во многих странах считающийся неприличным.

80-летний Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский актер, звезда картин "Мимино", "Мелодии Верийского квартала" и "Не горюй!".

Ранее сообщалось, что Вахтанг Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому.