Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кикабидзе настаивает, что не умирал 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения грузинских СМИ о том, что якобы скончался.
У себя в фейсбуке Кикабидзе опубликовал новую фотографию и сопроводил ее цитатой.
"Как сказал великий Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", — подписал артист кадр, на котором находится в окружении друзей и показывает жест, во многих странах считающийся неприличным.
80-летний Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский актер, звезда картин "Мимино", "Мелодии Верийского квартала" и "Не горюй!".
Ранее сообщалось, что Вахтанг Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому.
Газета.Ru: последние новости
Исаева об онкологии у Началовой: Юле вырезали бугорок Выяснилось, сколько Алибасов заработал на своей болезни В Сеть слили райдер Пугачевой
Шоу-бизнес , Марк Твен , Вахтанг Кикабидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам324
Трамп пообещал Ирану уничтожение67
Зеленский создал офис президента65
В окружении полковника-миллиардера нашлись богачи24
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Видео
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
01:06
В РПЦ пояснили слова о гибели безбожников в ВОВ
Общество
05:08
Зеленский создал офис президента
В мире Украина
08:06
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Политика
04:56
Украина отозвала посла при Совете Европы
В мире Украина
01:15
НАТО поставило ультиматум России
Оружие В мире
02:41
Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение