«Ликер испорчен»: Петросян высмеял отравление Алибасова

Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в Instagram отрывок одного из своих выступлений о сантехнике, который вместо алкоголя по ошибке выпил гель. По словам артиста, эта история напомнила ему отравление Бари Алибасова.

В монологе рассказывается о том, как герой Петросяна решил отблагодарить за услуги сантехника не бутылкой спиртного, как обычно, а флаконом геля иностранного производства. Рабочий презент принял и, выйдя из квартиры, сделал в подъезде большой глоток. После этого в животе сантехника произошёл «взрыв», но мужчина, падая, прокричал: «Ликёр испорчен, но пить можно».

По словам юмориста, монолог 10-летней давности напомнил ему инцидент с отравлением продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.

«Был такой фрагмент… чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай Бог ему здоровья!» — написал Петросян.

Ранее бывший директор актёра Никиты Джигурды Анна Саврасова назвала историю с отравлением Бари Алибасова спланированной пиар-акцией. По её словам, на возникшем общественном резонансе, продюсер заработал не менее двух миллионов рублей.

В счёт пошли деньги за участие Алибасова в различных ток-шоу: якобы за первое после болезни интервью продюсеру дали 300 тысяч рублей, затем за присутствие в студии программы «Привет, Андрей!» Бари получил ещё 500 тысяч рублей. Кроме того, видеозапись, на которой было запечатлено промывание желудка продюсера, была оценена в 10 тысяч долларов.

Позже в интервью изданию Nation News сам Алибасов заявил, что не инсценировал собственное отравление, заявив, что в процессе лечения лежал под наркозом, а также «рыдал и плакал» под сильно затянутыми ремнями. Продюсер выразил сомнение, что «можно так притворяться».