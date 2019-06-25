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С кем встречался Егор Крид 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
25-летний Егор Крид встречался по меньшей мере с восемью девушками. «Телепрограмма» составила их список.
Первой девушкой Егора Булаткина стала Мирослава Карпович. Певец и актриса познакомились на съемках клипа «Старлетка» — ему было 16 лет, ей 24. Вместе пара провела полгода.
Почти весь 2013 год Крид встречался с моделью Дианой Мелисон. По ее словам, он красиво ухаживал в начале отношений, но не был готов к тому, что они станут серьезными, а также сильно ревновал.
Виктория Дайнеко, следующая возлюбленная Крида, после расставания описывала его как воспитанного, обходительного и предупредительного, но непонятного ей молодого человека. Непонимание, по словам певицы, и стало причиной расставания.
С дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк Анной Стрюковой Крид расстался друзьями — девушка предпочла учебу отношениям, — в то время как с певицей Нюшей — со скандалом. Крид винил в расставании ее родителей, она — инфантильного Крида.
Модель Ксения Дели предпочла Криду арабского миллиардера. Отношения певца с ее коллегой Викторией Одинцовой закончились, когда начались ссоры и обвинения в невнимании, а с участницей шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной — когда она встретила топ-менеджера компании «Газпром-медиа».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Крид , Диана Мелисон , Виктория Одинцова , Анастасия Заворотнюк , Дарья Клюкина , Виктория Дайнеко , Мирослава Карпович , Газпром-медиа
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