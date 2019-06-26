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Пермский балалаечник восхитил Scorpions 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Фото: globallookpress.com
Музыканты группы Scorpions опубликовали инструментальную кавер-версию на свой хит Still Loving You, исполненную балалаечником из Перми Андреем Киряковым.
Балалаечник из Перми сразил группу Queen
«Начинаем музыкальный понедельник с великолепного кавера от одного из наших фанов. Ну разве это не круто?» — поинтересовались музыканты в записи, сделанной в Facebook 24 июня.
На видео Киряков исполнил песню Still Loving You на балалайках прима, альт и контрабас.
соцсети
В комментарии «360» пермский балалаечник отметил, что выложил трек на Youtube еще в феврале в преддверии Дня влюбленных. Тогда же его жена послала музыкантам группы письмо со ссылкой на видео.
Ранее на кавер-версию песни The Show Must Go On обратили внимание участники группы Queen.
Шоу-бизнес , Пермь
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