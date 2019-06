Пермский балалаечник восхитил Scorpions

Музыканты группы Scorpions опубликовали инструментальную кавер-версию на свой хит Still Loving You, исполненную балалаечником из Перми Андреем Киряковым.

«Начинаем музыкальный понедельник с великолепного кавера от одного из наших фанов. Ну разве это не круто?» — поинтересовались музыканты в записи, сделанной в Facebook 24 июня.

На видео Киряков исполнил песню Still Loving You на балалайках прима, альт и контрабас.

В комментарии «360» пермский балалаечник отметил, что выложил трек на Youtube еще в феврале в преддверии Дня влюбленных. Тогда же его жена послала музыкантам группы письмо со ссылкой на видео.

Ранее на кавер-версию песни The Show Must Go On обратили внимание участники группы Queen.