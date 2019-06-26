Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермский балалаечник восхитил группу Scorpions своим кавером 

ТК «Звезда» + ещё 1 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Участники группы опубликовали кавер балалаечника на Still Loving You, которую пермский музыкант сыграл в фирменном стиле — на трех балалайках.
Балалаечник из Перми сразил группу Queen
Всемирно известная группа Scorpions восхитилась кавером пермского музыканта на одну из своих композиций.
Еще в феврале балалаечник из Перми опубликовал в Youtube свой вариант песни Still Loving You. Кавер был записан с использованием трех балалаек.
скриншот
Рок-группа оценила талант Кирякова и выложила его ролик на своей официальной странице в Facebook.
«Ну разве это не круто?» — говорится в публикации.
В разговоре с «360» Киряков признался: положительный отзыв от группы его очень обрадовал.
«"Скорпионы“ в Facebook сделали ссылку на мой ролик в YouTube. А мне написал мой подписчик. Так круто», — рассказал он.
Это не первый раз, когда талант Кирякова отмечают мировые звезды. Ранее группа Queen оценила работу музыканта из Перми. В Сети артисты выразили свои эмоции от просмотра клипа.
ТК «Звезда»: последние новости
Алибасов-младший рассказал о планах на квартиру отца «Чуть не умер от уколов»: опубликовано видео конфликта Алибасова с лечащим врачом Сергей Пенкин рассказал подробности инцидента во Внуково
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики атаковали Хмеймим28
Финляндия отдала россиянку США8
Так не будет. Климкин ответил на ноту России349
Трамп анонсировал хороший разговор с Путиным9
Танец россиянки посчитали неуважением к власти1
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение