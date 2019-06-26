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К Алибасову вернулась память 

Рамблер + ещё 14 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Бари Алибасов прокомментировал корреспондентам телеканала «Москва 24» информацию о потере памяти. По словам продюсера, он не страдает отсутствием воспоминаний.
Журналистам удалось задать лидеру группы «На-На» несколько вопросов у дверей его квартиры. В первую очередь корреспонденты поинтересовались у Алибасова состоянием его здоровья.
«Я ничего не забыл», — коротко ответил продюсер.
Также Алибасов заявил, что его кот по кличке Чуча сейчас находится дома. По его словам, животное чувствует себя хорошо.
«Самое мое большое счастье, что он жив и здоров», — рассказал продюсер.
Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени. Четверо суток продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Очнувшись, Алибасов поинтересовался, всё ли в порядке с его котом, затем снова потерял сознание. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна. Сын продюсера сообщал, что продюсер пока не может говорить и не помнит своего имени.
Пока Алибасов находился в больнице его кот по кличке Чуча сбежал из квартиры. Это произошло, когда дома у продюсера находились журналисты: пока они снимали, дверь в квартиру была открыта.
Сын Алибасова пообещал за кота награду в 800 тысяч рублей или бесплатное выступление «На-На». Сначала родственников композитора обманули, вручив похожего кота, однако впоследствии Чучу вернули продюсеру.
Комментарии23
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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