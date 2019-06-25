Экстрасенс об Алибасове: «Эта история грамотно спланирована»

Всего три недели назад за Бари Алибасова , госпитализированного с химическим ожогом пищевода, искренне переживала вся страна. Но теперь всё изменилось — насмотревшись на кадры из телешоу с участием 72-летнего продюсера и его окружения, многие люди начали сомневаться в том, что он действительно отравился «Кротом».

Если всё произошедшее с Бари Каримовичем было лишь спектаклем, вряд ли кто-то сможет это доказать. А мы, как часто бывает в подобных случаях, в поисках правды решили обратиться к людям, занимающимся магией и способным видеть то, что другим не дано — к экстрасенсам.

Свое видение истинной сути скандала, связанного с отравлением Бари Алибасова нам открыла таролог и эзотерик Наталья Копнева. Она тоже заявляет, что дело в желании продюсера «отпиарить» себя и группу «На-на».

Кадры из видео, снятого помощником Алибасова Сергеем в тот момент, когда продюсеру промывали желудок и пищевод

— Бари Алибасов только кажется на вид счастливым и самодостаточным человеком. Проблема кроется глубоко внутри него. У него всегда были и есть проблемы с общением и личными отношениями с женщинами. В тот день он можно сказать выпил спиртного более, чем достаточно, и решил показать всему миру, что он может покончить жизнь самоубийством. Да, он выпил что-то, но это не было химическим составом, который бы его убил. В тот же день ему промыли желудок и все.

Конечно, он великий шоумен. Он мастер пиара, и инфоповодов. Вся эта история грамотно спланирована и конечно же принесла свой результат и должный резонанс. Более того, я не вижу вообще больницы и поездки туда. Все могли решить дома на месте. Сам Бари начал эту игру и все пошло с его подачи.

По мнению Натальи, странное поведение продюсера — рассказы о похищении и талибах , прилюдное снятие трусов и прочее — это всего лишь актерская игра. На самом деле Бари Каримович вполне здоров и сумасшествием там даже не пахнет.

— Я не вижу у него проблем ни с головой, ни с психикой. Да может он несколько эксцентричен, но не более того. Он в очередной раз умело манипулировал и людьми, и ситуацией, и вышел сухим из воды. То, что сейчас его осуждают за такие действия, не принесет ему абсолютно никакого вреда. Он как был популярным и узнаваемым, так и останется. Феномен популярности его группы так же доказывает, какой он креативный и необычный человек.

Как бы то ни было, все могут спать спокойно: от нас он не уходит никуда и умирать не собирается, — уверяет эзотерик.

Напомним, что сын продюсера, Бари Алибасов-младший, ранее пообещал успокоить скептиков и опубликовать документы из НИИ им. Склифосовского, подтверждающие, что у его отца действительно был ожог пищевода четвертой степени.