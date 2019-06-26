Алибасов вспомнил все

Бари Алибасов прокомментировал корреспондентам телеканала «Москва 24» информацию о потере памяти. По словам продюсера, он не страдает отсутствием воспоминаний.

Журналистам удалось задать лидеру группы «На-На» несколько вопросов у дверей его квартиры. В первую очередь корреспонденты поинтересовались у Алибасова состоянием его здоровья.

«Я ничего не забыл», — коротко ответил продюсер.

Также Алибасов заявил, что его кот по кличке Чуча сейчас находится дома. По его словам, животное чувствует себя хорошо.

«Самое мое большое счастье, что он жив и здоров», — рассказал продюсер.

Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени. Четверо суток продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Очнувшись, Алибасов поинтересовался, всё ли в порядке с его котом, затем снова потерял сознание. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна. Сын продюсера сообщал, что продюсер пока не может говорить и не помнит своего имени.

Пока Алибасов находился в больнице его кот по кличке Чуча сбежал из квартиры. Это произошло, когда дома у продюсера находились журналисты: пока они снимали, дверь в квартиру была открыта.

Сын Алибасова пообещал за кота награду в 800 тысяч рублей или бесплатное выступление «На-На». Сначала родственников композитора обманули, вручив похожего кота, однако впоследствии Чучу вернули продюсеру.