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Родители Началовой выступят с заявлением на Первом 

Рамблер 36 минут назад
Родители Юлии Началовой расскажут на Первом канале «то, о чем промолчали». Об этом гласит анонс эпизода шоу «Пусть говорят», который будет показан сегодня в 19:50.
Началова умерла 16 марта на 39-году жизни в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, сахарного диабета и заражения крови.
Согласно анонсу сегодняшнего выпуска «Пусть говорят», лишь сейчас самые близкие люди певицы стали готовы рассказать о самом личном и поделиться болью и воспоминаниями.
Так, родители Началовой расскажут, что в освещении смерти дочери в СМИ возмутило их больше всего, а единственная дочь певицы Вера в первом в своей жизни телеэфире признается, что три месяца скрывала от бабушки и дедушки свои слезы.
Кроме того, сегодня вечером в эфире Первого канала состоится премьера ранее неизвестной песни Юлии Началовой. Она была обнаружена после похорон певицы в ее студии.
Шоу-бизнес , Видео , Первый канал
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