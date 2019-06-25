Родители Началовой выступят с заявлением на Первом

Родители Юлии Началовой расскажут на Первом канале «то, о чем промолчали». Об этом гласит анонс эпизода шоу «Пусть говорят», который будет показан сегодня в 19:50.

Началова умерла 16 марта на 39-году жизни в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, сахарного диабета и заражения крови.

Согласно анонсу сегодняшнего выпуска «Пусть говорят», лишь сейчас самые близкие люди певицы стали готовы рассказать о самом личном и поделиться болью и воспоминаниями.

Так, родители Началовой расскажут, что в освещении смерти дочери в СМИ возмутило их больше всего, а единственная дочь певицы Вера в первом в своей жизни телеэфире признается, что три месяца скрывала от бабушки и дедушки свои слезы.

Кроме того, сегодня вечером в эфире Первого канала состоится премьера ранее неизвестной песни Юлии Началовой. Она была обнаружена после похорон певицы в ее студии.