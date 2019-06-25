Организаторы последнего концерта Пугачёвой назвали её райдер

В преддверии концерта примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой в Минске его организаторы раскрыли подробности так называемого райдера певицы, то есть требований, которые выдвигает народная артистка СССР к принимающей стороне.

В столицу Белоруссии она приедет на поезде в личном спецвагоне, где есть всё необходимое только для неё (как известно, у звезды аэрофобия, поэтому она предпочитает поезда самолётам), и разместится в одном из фешенебельных пятизвёздочных отелей в центре города.

Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует её уровню. Гримёрка с зеркалами, фрукты, вода и всё такое прочее, — рассказал организатор мероприятия Андрей Алексеев.

Он добавил, что в целом минский концерт повторит кремлёвский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку, пишет «СтарХит».

Что касается билетов на концерт Пугачёвой в Минске, то цены будут вполне доступны для местной публики — от 2 до 15 тысяч российских рублей.

Ранее окружение Пугачёвой опровергло её покупку места на Кузьминском кладбище в Москве, писал News.ru.