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Организаторы последнего концерта Пугачёвой назвали её райдер 

News.ru + ещё 4 1 час назад
В преддверии концерта примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой в Минске его организаторы раскрыли подробности так называемого райдера певицы, то есть требований, которые выдвигает народная артистка СССР к принимающей стороне.
«Разница в сто раз»: россияне скупают билеты на концерт Пугачевой
В столицу Белоруссии она приедет на поезде в личном спецвагоне, где есть всё необходимое только для неё (как известно, у звезды аэрофобия, поэтому она предпочитает поезда самолётам), и разместится в одном из фешенебельных пятизвёздочных отелей в центре города.
Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует её уровню. Гримёрка с зеркалами, фрукты, вода и всё такое прочее, — рассказал организатор мероприятия Андрей Алексеев.
Он добавил, что в целом минский концерт повторит кремлёвский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку, пишет «СтарХит».
Что касается билетов на концерт Пугачёвой в Минске, то цены будут вполне доступны для местной публики — от 2 до 15 тысяч российских рублей.
Ранее окружение Пугачёвой опровергло её покупку места на Кузьминском кладбище в Москве, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Минск
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