Обнародован райдер Пугачевой в Минске

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступит с концертом в Минске. Певица повторит программу, показанную в апреле в Кремлевском дворце съездов.

Организаторы концерта рассказали изданию StarHit, что Алла Пугачева приедет в Минск на поезде — в личном VIP-вагоне, подаренном ей РЖД в 2007 году.

По словам представителя компании-организатора мероприятия Андрея Алексеева, певице направлено несколько вариантов проживания в минских пятизвездочных отелях, но она еще не определилась с выбором.

«Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее», — рассказал Алексеев.

Шоу «Алла Пугачева. P. S.» пройдет 2 ноября на «Минск-Арене». По словам Алексеева, стоимость билетов на концерт составляет от 2 до 15 тысяч рублей.