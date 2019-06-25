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Обнародован райдер Пугачевой в Минске 

Рамблер + ещё 6 24 минуты назад
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступит с концертом в Минске. Певица повторит программу, показанную в апреле в Кремлевском дворце съездов.
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Организаторы концерта рассказали изданию StarHit, что Алла Пугачева приедет в Минск на поезде — в личном VIP-вагоне, подаренном ей РЖД в 2007 году.
По словам представителя компании-организатора мероприятия Андрея Алексеева, певице направлено несколько вариантов проживания в минских пятизвездочных отелях, но она еще не определилась с выбором.
«Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее», — рассказал Алексеев.
Шоу «Алла Пугачева. P. S.» пройдет 2 ноября на «Минск-Арене». По словам Алексеева, стоимость билетов на концерт составляет от 2 до 15 тысяч рублей.
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Минск
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