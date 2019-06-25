«Гений пиара»: сколько заработал Алибасов на скандале с «Кротом»

По мнению бывшего директора Джигурды Антонины Саврасовой, продюсер Бари Алибасов , по ошибке выпивший средство для очистки труб, заработал больше двух миллионов рублей на истории с отравлением. Об этом пишет сегодня «Комсомольская правда».

«Отравление Бари — это фейк! Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь. А Бари уже в студию к Малахову пришел! И даже плясал», — прокомментировала изданию сообщения о болезни Алибасова бывший директор Джигурды Антонина Саврасова.

Она отметила, что «хорошо знает» Алибасова и назвала его «гением пиара».

«Вот и устроил пиар-кампанию. И повод есть — 30-летие группы «На-На», их юбилейный гастрольный тур. Уверена, все было спланировано с самого начала», — считает Саврасова.

По ее словам, ролик с промыванием желудка Бари Алибасова «продали на телевидение за 10 тысяч долларов».

«В шоу Малахова ему за первое после болезни интервью дали 300 тысяч рублей. А потом Бари и сам пришел в студию «Привет, Андрей!» за 500 тысяч рублей. И это еще не финал, другие программы готовятся. По моим прикидкам, Бари больше двух миллионов уже поднял на своей типа болезни. Да еще добавьте бесплатную рекламу «На-На»», — подчеркнула она.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня. По данным медиков, у него был ожог внутренних органов. Продюсер несколько дней провел в состоянии медикаментозного сна, пошел на поправку и был выписан 17 июня. Сегодня сын Бари Алибасова в комментарии РИА Новости опроверг данные об инсценировке отравления продюсера.