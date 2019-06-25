Ни один мужчина не задевает: Скабееву оскорбили в прямом эфире

Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут». На видео украинский депутат подошел к журналистке, когда она брала интервью, и вместо извинений, которые ожидала Скабеева, начал ее оскорблять. При этом Береза обратился к Ольге Скабеевой по-русски.

«Вы всё время упоминаете: «Берёза, Берёза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет?» — поинтересовался депутат, упомянув мужа журналистки.

В ответ телеведущая отметила, что в этот раз депутат говорит с ней по-русски, хотя в прошлый раз уверял, что не владеет этим языком.

«Я владею четырьмя языками… Тогда я не знал для вас», — ответил Берёза.

В итоге спор закончился тем, что журналистка призвала Березу успокоится, и отошла подальше от народного избранника.