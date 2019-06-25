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Ни один мужчина не задевает: Скабееву оскорбили в прямом эфире 

Рамблер 33 минуты назад
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь поспорил с российской журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут». На видео украинский депутат подошел к журналистке, когда она брала интервью, и вместо извинений, которые ожидала Скабеева, начал ее оскорблять. При этом Береза обратился к Ольге Скабеевой по-русски.
«Вы всё время упоминаете: «Берёза, Берёза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет?» — поинтересовался депутат, упомянув мужа журналистки.
В ответ телеведущая отметила, что в этот раз депутат говорит с ней по-русски, хотя в прошлый раз уверял, что не владеет этим языком.
«Я владею четырьмя языками… Тогда я не знал для вас», — ответил Берёза.
В итоге спор закончился тем, что журналистка призвала Березу успокоится, и отошла подальше от народного избранника.
По данным RT, прошлый инцидент также произошел в кулуарах ПАСЕ 24 января. Тогда Береза оттолкнул Скабееву во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.
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Шоу-бизнес , Видео , Ирина Геращенко , Борислав Береза , Ольга Скабеева , Совет Европы , Верховная Рада
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