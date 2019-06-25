«Абсолютная липа»: врачи об отравлении Алибасова

4 июня продюсер отравился жидкостью для прочистки труб, получил ожоги дыхательных путей, желудка второй степени и пищевода четвертой и был доставлен в НИИ имени Склифосовского, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

«В этой истории очень много несоответствий», — считает доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

По его словам, при ожоге пищевода четвертой степени даже выживание пациента «очень сомнительно», а столь ранняя выписка и вовсе невозможна, так как пищевод удаляют.

Кроме того, после подобного ожога Алибасов питался бы через трубочку, вставленную в тонкую кишку через отверстие в животе, он бы сильно похудел, а его голос изменился бы.

«Для меня эта история абсолютная липа!» — подытожил врач.