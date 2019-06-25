Отравление Бари Алибасова — абсолютная липа, заявил «Комсомольской правде» гастроэнтеролог Виталий Румянцев.
4 июня продюсер отравился жидкостью для прочистки труб, получил ожоги дыхательных путей, желудка второй степени и пищевода четвертой и был доставлен в НИИ имени Склифосовского, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.
«В этой истории очень много несоответствий», — считает доктор медицинских наук Виталий Румянцев.
По его словам, при ожоге пищевода четвертой степени даже выживание пациента «очень сомнительно», а столь ранняя выписка и вовсе невозможна, так как пищевод удаляют.
Кроме того, после подобного ожога Алибасов питался бы через трубочку, вставленную в тонкую кишку через отверстие в животе, он бы сильно похудел, а его голос изменился бы.
«Для меня эта история абсолютная липа!» — подытожил врач.
В свою очередь, анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев опроверг вероятность потери памяти после медикаментозной комы, о чем заявляли родные и представители Алибасова. В пример Николаев привел Михаэля Шумахера, который «проспал шесть месяцев, и никакой амнезии не было».