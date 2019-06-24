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Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: @marina_hlebnikova_official
Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов. Мужчина покончил с жизнью. 53-летняя артистка после этого перестала появляться на публике и отказывалась давать интервью. Недавно на новых фото она предстала сильно похудевшей. Появилась информация, что вес женщины составляет 40 килограммов. На минувших выходных исполнительница хитов «Чашка кофею» и «Солнышко мое» стала гостьей передачи Андрея Малахова.
Она появилась в студии, чтобы поддержать Бари Алибасова, который только вышел из клиники после отравления. Хлебникова попросила его быть осторожнее и больше ее так не пугать. А вот гости в студии были обеспокоены тем, как выглядит сама артистка. Гоген Солнцев поинтересовался, почему она так сильно похудела. Певица заверила, что после смерти Логинова никак не может набрать вес, но регулярно принимает пищу и беспокоится за нее не надо. Она также подчеркнула, что много работает, поэтому ее и не видят на телепередачах.
После эфира Солнцев дал интервью, в котором поразился тому, как сильно изменилась Марина Арнольдовна. Он уверен, что артистка злоупотребляет алкоголем, поэтому и выглядит не лучшим образом. Ранее об этом сказал и Шура. Корреспондент портала Teleprogramma.pro обратился к психиатру-наркологу Алексею Казанцеву, который прокомментировал подозрения в зависимости певицы, внимательно рассмотрев свежие снимки Хлебниковой. Он подчеркнула, что артистке 53 года и для столь зрелых лет женщина выглядит вполне нормально даже если сравнивать ее с коллегами по шоу-бизнесу, которые регулярно делают косметические процедуры.
«Такой внешний вид не может говорить исключительно об алкогольной зависимости. Не могу согласиться с Шурой, который назвал ее алкоголичкой. Совсем не факт!», — высказался Казанцев.
Эксперт подчеркнул, что женщины стареют быстро, особенно если не делают никаких процедур.
«Возможно у нее такой период в жизни, когда не хочется ничего делать с собственным лицом», — добавил он.
По словам Алексея, Ирину Арнольдовну ни разу не ловили за чрезмерным употреблением алкоголя, а по мешкам под глазами нельзя судить о зависимости. Врач-нарколог подчеркнул, что обычно у человека затормаживается мыслительный процесс, и он начинает плохо двигаться, если много выпивает. За Хлебниковой такого замечено не было. Однако эксперт предостерег, что певица может страдать неврозом.
«После посттравматического состояния, а потеря близкого — это травматическое состояние для психики, нередко развивается невроз. Если за год она с ним справится, то хорошо. Если нет, то состояние переходит в невротическое», — заключил Казанцев.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Марина Хлебникова , Алексей Казанцев , Гоген Солнцев , Антон Логинов , Бари Алибасов
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