«Я могла быть убита»: Максакова снова вспомнила семейную трагедию

Но стоит отметить, что несколько раз Максакова меняла свое мнение. Она также называла заказчиком убийства Вороненкова своего бывшего мужа Владимира Тюрина , от которого у певицы подрастают двое детей. В октябре 2017 года генеральный прокурор Украины объявил, что расследование гибели бывшего депутата завершено. Отмечалось, что Тюрин согласился на финансирование организации убийства Вороненкова в обмен на преференции российских спецслужб. В мае 2018 года Максакова призналась, что ее вынудили оговорить Тюрина. По ее словам, убийцей является другой человек, а причастен к организации преступления некий Денис Панаитов , который также завладел ее квартирой в Москва-Сити и не так давно пытался выселить ее из квартиры в Киеве.

За развитием этой истории следили редакторы передачи «На самом деле». Целый год Мария отказывалась давать интервью в рамках шоу. В студии оказалась мама покойного Вороненкова Людмила , которая не первый год пытается встретиться с Максаковой и своим внуком, а также бывшая жена экс-депутата Светлана Макеенко и представитель оперной дивы Максим Яли.

По интернет-связи Мария вышла на связь с ведущим Дмитрием Шепелевым

«У меня есть версия, которую я считаю единственно возможной. В сам первом допросе, я давала показания именно в отношении Панаитова. Я не однократно возвращалась на допросы и говорила, что настаиваю на том, что необходимо произвести следственные действия Панаитова тоже, но в результате это никак не отразилось в итоговом обвинительном акте», — пояснила артистка.

Она не стала скрывать, что в тот период времени зависела от украинских властей.

«Прямых показаний, о том, что это сделал Тюрин, я никогда не давала. Я страдала и плакала каждую ночь, не понимая, как может быть такое. Как человек, с которым я прожила столько времени, растила двоих детей, которого спала в свое время, как может он сделать со мной это? Понимаете? И это убивало меня два года. Не вас убивало, а убивало меня!», — поделилась Максакова, не сдерживая слез.

Она пояснила, что ознакомилась с материалами дела об убийстве Вороненкова только в сентябре 2018 года. По словам оперной дивы, она не верила в невиновность Тюрина, пока не увидела, что нет никаких доказательств прямой вины мужчины. «Пока я не поняла, что меня в водили в заблуждение, до этих самых пор я, к сожалению, верила следствию. Жалею об этом», — добавила девушка. Она также отметила, что ей нельзя было публично говорить о Панаитове, чтобы не нарушить тайну следствия. Более того, женщина призналась, то именно Панаитов склонял ее даче показаний против Тюрина.

КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ «НА САМОМ ДЕЛЕ»/ TELEPROGRAMA.PRO

Мария вновь вспомнила тот роковой день, когда потеряла мужа. Она назвала случайностью то, что не находилась рядом с ним в тот момент, когда в него стреляли.

«Накануне мы очень поздно легли. Машина, которая везла нам вещи, задержалась, водителя почему-то развернули. Он пожалел меня, я была не выспавшаяся. А вот то, что тот, кто планировал это убийство, рассчитывал, что там буду и я тоже, что я могла быть убита там вместе с Денисом, вот это, к сожалению, мысль, которая меня преследует», — поведала артистка.

Кадр из передачи "На самом деле"/ Teleprograma.pro

Эксперты усомнились в правдивости слов Марии. Так как проверить ее слова на полиграфе у них не было возможности, то они лишь анализировали поведение женщины. В студии были показаны кадры разговора Максаковой с Панаитовым, сделанные через месяц после смерти Вороненкова. Певица попросила экспертов прокомментировать их. В кадре она в яркой оранжевой майке и лосинах сидит на диване с мужчиной.

«Что я вижу, человек, находящийся в глубокой депрессии, в глубокой трагедии, как правило выбирает более закрытую одежду, тем более это апрель месяц, а также приглушенных тонов», — отметила эксперт Сабина Пантус.

По ее мнению, человек переживающий тяжелую утрату и принимающий сильные лекарства не мог так хорошо и четко говорить, обсуждая не погоду, а махинации.