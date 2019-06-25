«Моль какая-то»: новый образ Утяшевой раскритиковали в Сети

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поразила поклонников преображением. Телеведущая, которая всегда была верна темному цвету волос неожиданно превратилась в блондинку.

Знаменитость с удовольствием выкладывает снимки в новом образе, однако похоже они не по вкусу ее поклонникам. В Instagram подписчики звезды настаивают, что новая прическа только портит Ляйсан.

«Моль какая-то стала. Уважаю и люблю её, но цвет не её», «Блондинка вообще не ваше. Как будто парик нелепый», «Вы всегда красотка, но темный цвет Вам лучше», «Не нравится мне Ляйсан-блондинка (», — написали фолловеры.

Сама же Утяшева пока никак не реагирует на негативные комментарии, предпочитая только благодарить за редкие комплименты.