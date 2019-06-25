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«Моль какая-то»: новый образ Утяшевой раскритиковали в Сети 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: @liasanutiasheva
Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поразила поклонников преображением. Телеведущая, которая всегда была верна темному цвету волос неожиданно превратилась в блондинку.
Знаменитость с удовольствием выкладывает снимки в новом образе, однако похоже они не по вкусу ее поклонникам. В Instagram подписчики звезды настаивают, что новая прическа только портит Ляйсан.
«Моль какая-то стала. Уважаю и люблю её, но цвет не её», «Блондинка вообще не ваше. Как будто парик нелепый», «Вы всегда красотка, но темный цвет Вам лучше», «Не нравится мне Ляйсан-блондинка (», — написали фолловеры.
Сама же Утяшева пока никак не реагирует на негативные комментарии, предпочитая только благодарить за редкие комплименты.
Стоит отметить, что блонд снова уверенно входит в моду и все больше знаменитостей обращаются к этому цвету волос. Так недавно кардинальное преображение внешности продемонстрировала Елена Темникова. Певица призналась, что до сих пор не может привыкнуть к новому образу.
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Шоу-бизнес , Ляйсан Утяшева , Елена Темникова
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