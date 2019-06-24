Алибасов плюнул в Малахова: видео

Видео плевка Алибасова в Малахова появилось в Сети

За время программы "Привет, Андрей!" Алибасов неоднократно нарушал личное пространство Малахова.

Первый раз, когда продюсер поднимался с пола, после того как он упал с инвалидной коляски.

Алибасову показалось, что Малахов почему-то ответственен за его падение.

Продюсер приблизился к лицу телеведущего и, кажется, плюнул в него. Хотя и не понятно, что именно случилось. Камера снимала Малахова со спины.

Второй раз, когда Алибасов высунул язык и вытянул лицо в направлении Малахова.

Телеведущий попытался отскочить, но слюна Алибасова, кажется, все же настигла его.

Ранее сообщалось о драке Алибасова со его диетологом на лестничной клетке.