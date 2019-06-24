Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео плевка Алибасова в Малахова появилось в Сети 

Газета.Ru 1 час назад
За время программы "Привет, Андрей!" Алибасов неоднократно нарушал личное пространство Малахова.
Первый раз, когда продюсер поднимался с пола, после того как он упал с инвалидной коляски.
Алибасову показалось, что Малахов почему-то ответственен за его падение.
Продюсер приблизился к лицу телеведущего и, кажется, плюнул в него. Хотя и не понятно, что именно случилось. Камера снимала Малахова со спины.
Второй раз, когда Алибасов высунул язык и вытянул лицо в направлении Малахова.
Телеведущий попытался отскочить, но слюна Алибасова, кажется, все же настигла его.
Ранее сообщалось о драке Алибасова со его диетологом на лестничной клетке.
Газета.Ru: последние новости
Первый канал анонсировал разоблачение Алибасова Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире "России 1" Киркоров разделся догола в новом клипе "Стеснение пропало"
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Премьер Грузии успокоил россиян47
Пока вы не уснули: РФ поставили ультиматум из-за MH17100
Порошенко предложил переименовать Грузию93
Евкуров сделал заявление об отставке88
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии230
Видео
01:18
Премьер Грузии успокоил россиян
В мире
01:54
Порошенко предложил переименовать Грузию
В мире Кавказ
01:38
Ничего подобного. Синоптики отреагировали на страхи москвичей
Погода Новости Москвы
00:34
Алибасов плюнул в Малахова: видео
Шоу-бизнес
01:00
Киркоров ответил критикам необычным фото
Шоу-бизнес
00:44
Евкуров сделал заявление об отставке
Политика
05:08
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского
Политика В мире
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
00:46
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии
Армия
00:45
Появилось видео атаки украинских военных в Донбассе
Армия Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение