Пиар-директор объяснила ситуацию вокруг квартиры Началовой

Пиар-директор умершей в марте Юлии Началовой Анна Исаева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале высказала мнение, что без судов в вопросе о квартире певицы обойтись вряд ли удастся.

«Сейчас приостановлены все эти суды в связи с тем, что еще не прошло полгода со дня смерти Юлии. Мы готовимся к продолжению этого процесса, потому что господин Фролов точку ставить пока не собирается. Рано или поздно, а конкретно 16 сентября, в права наследования вступит либо Вера, либо Виктор Началов. И его претензии будут касаться непосредственно этих людей», — заявила Анна Исаева.

Она также призвала родственников Юлии Началовой не комментировать ситуацию, чтобы не навредить.

Бывшему гражданскому мужу певицы хоккеисту Александру Фролову принадлежит половина квартиры Юлии Началовой площадью 167 кв. м в столичном комплексе «Кутузовская ривьера». Началова продала долю хоккеисту еще в 2015 году, А в июле 2018 года обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием признать недействительным договор купли-продажи. Позднее певица отказалась от этого иска и подала другой. В нем шла речь о том, что денег от хоккеиста она не получала и требовала с него долг — вместе с пеней около 26 миллионов рублей. При этом, по данным управляющего партнера юридической фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Антона Малинина, которые он привел в комментарии «Комсомольской правде», нотариус подтвердил адекватность Юлии Началовой при продаже квартиры.

«Юлия Началова лично подписала договор купли-продажи с Александром Фроловым 16.07.2015, по которому государственным органом был зарегистрирован переход права собственности», — пояснил Антон Малинин.

По его словам, нотариус «проверил волю Юлии Началовой на продажу квартиры и ее состояние при выписывании доверенности» на регистрации права собственности.