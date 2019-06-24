Аршавин оставил дочь без прописки и детсада

«Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно», — отметил он.

По словам Добровинского, Аршавин отказался прописывать Есеню к себе, а мать девочки не может оформить прописку у себя дома, потому что на маленькой площади в 37 квадратных метров уже прописаны несколько человек.

Добровинский выразил мнение, что Аршавин не достоин звания отца, поскольку не хочет видеть своих детей и не хочет им помогать.

«Более того, господин Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение, тут уже, как говорится, нужно действовать по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», — заявил адвокат.