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Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления. Он написал в Facebook, что первым в федеральном эфире разыграл зрителей, прикинувшись больным, чтобы проиллюстрировать слухи о его тяжелом состоянии.
«Интересно, это "чудо святого Йоргена", которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ, или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи для привлечения зрителей?» — задался вопросом артист.
По его словам, Алибасов повторил его «нехитрый трюк» в передаче Малахова «Привет, Андрей!» от 22 июня. «Испивший "Крота" предводитель "нанайцев" въехал в студию программы на инвалидной коляске, а затем, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым», — описал начало эфира юморист.
Шифрин обыграл слухи о своей слепоте в эфире «Пусть говорят» в марте. Он пришел в студию в черных очках и с тростью. Отыграв роль больного старика, он отбросил палочку и очки и объявил, что он здоров.
Алибасов 4 июня случайно выпил средство для прочистки труб «Крот» и отравился. Продюсера госпитализировали с острым отравлением химикатами. Он получил сильный ожог пищевода, пролежал в коме, после чего восстановился и начал давать интервью.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ефим Шифрин , Бари Алибасов
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