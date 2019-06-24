Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления. Он написал в Facebook, что первым в федеральном эфире разыграл зрителей, прикинувшись больным, чтобы проиллюстрировать слухи о его тяжелом состоянии.

«Интересно, это "чудо святого Йоргена", которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ, или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи для привлечения зрителей?» — задался вопросом артист.

По его словам, Алибасов повторил его «нехитрый трюк» в передаче Малахова «Привет, Андрей!» от 22 июня. «Испивший "Крота" предводитель "нанайцев" въехал в студию программы на инвалидной коляске, а затем, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым», — описал начало эфира юморист.

Шифрин обыграл слухи о своей слепоте в эфире «Пусть говорят» в марте. Он пришел в студию в черных очках и с тростью. Отыграв роль больного старика, он отбросил палочку и очки и объявил, что он здоров.

Алибасов 4 июня случайно выпил средство для прочистки труб «Крот» и отравился. Продюсера госпитализировали с острым отравлением химикатами. Он получил сильный ожог пищевода, пролежал в коме, после чего восстановился и начал давать интервью.