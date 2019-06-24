«Чудесное исцеление»: Шифрин упрекнул Алибасова в плагиате

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов повторил трюк с «чудесным исцелением» в эфире одного из телеканалов, использовав чужую идею, написал сегодня юморист Ефим Шифрин в своем аккаунте в Facebook.

Ефим Шифрин напомнил, что ранее разыграл зрителей, прикинувшись больным, чтобы проиллюстрировать слухи о его тяжелом состоянии.

«Я появился с палочкою, в черных очках в эфире главного нашего канала, а затем, вслед появившимся на всех экранах студии прощальным заголовкам из жёлтых газет, отбросил и палочку, и очки, и объявил, что ждать моего ухода рановато: я вполне здоров и каждый день бегаю по сцене родного театра, даже не запыхавшись», — написал юморист (орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом, по словам артиста, он с удивлением «увидел этот нехитрый трюк в исполнении Бари Алибасова».

«Испивший «Крота» предводитель «нанайцев» въехал в студию программы «Привет, Андрей» (передача от 22 июня. — Прим. ред) на инвалидной коляске, а затем, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым», — рассказал Ефим Шифрин.

Он иронично поинтересовался, найдутся ли у команды Алибасова «более свежие идеи для привлечения зрителей».

Ранее стало известно, что Бари Алибасов выпил жидкость для чистки труб и попал в реанимацию. По данным РИА «Новости», врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник, 17 июня сын Бари Алибасова рассказал, что его отца выписали из больницы.