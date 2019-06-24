«Это деградация»: на Киркорова обрушились за новый клип

Новый клип Филиппа Киркорова на песню «Стеснение пропало» вызвал как восторженные отзывы от его поклонников в соцсети Instagram, так и жесткую критику.

Сегодня Филипп Киркоров разместил ссылку на новый клип в своем аккаунте в Instagram.

«Градус повышен по ссылке в шапке профиля! Аккуратно, не обожгитесь! ПРЕМЬЕРА КЛИПА #СтеснениеПропало Жду ваши комментарии, не стесняйтесь», — написал певец. (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранены).

В клипе снялись актеры креативной группы «Заячий стон», которая известна своими пародиями на музыкальные произведения, пишет Ura.ru.

«2119 год. Человечество готовится к самой масштабной вечеринке на планете, но у вечеринки нет короля. Специальный отряд отправляется в прошлое, чтобы найти его», — приводит издание сюжет клипа.

Часть поклонников артиста в комментариях к записи Киркорова выразила восхищение его новой работой. «Очень зашло! Лучший Ваш клип!», — отметила nastas__yastafeva.

«Просто шикарный клип! С премьерой, Филипп! клип выпустили 30 минут назад, а я уже посмотрела его раза 3 точно», — написал пользователь с ником fkirkorovvv.

Однако другие комментаторы раскритиковали клип Киркорова за излишнюю откровенность.

«Зачем это безобразие? Если детки увидят, поймут?» — поинтересовалась ivanovan52.

«Пошлость и безвкусица в квадрате, помноженная на двухметровый рост Филиппа», — пожаловался this_juliette_has_a_gun.