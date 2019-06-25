У отца Началовой обнаружили онкологию

У отца Юлии Началовой обнаружили рак кишечника во время реабилитации в Израиле . Об этом Виктор Началов рассказал в программе «Пусть говорят».

По словам Виктора, после смерти дочери к ним обратился известный врач из Израиля Роман Барак и пригласил их в свою клинику, чтобы пройти психологическую реабилитацию и общее обследование.

«Когда мы туда прилетели, мы были настолько убиты, что только на третий день я смог записать адрес отеля, где мы живем. Бог дал нам великого доктора. Он нам помог и психологически, и нашел у меня проблему. Была сделана операция, которая спасла мне жизнь», — приводит слова Началова издание «Суть событий».

В студии программы появился и Роман Барак. Он рассказал, что принять у себя родителей Юлии Началовой его попросила Лариса Долина . По его словам, он с радостью выполнил ее просьбу, потому что хотел, чтобы эти люди вернулись к нормальной жизни.

«Мы стараемся делать добрые дела в моей клинике. В их случае речь шла не только о здоровье, о жизни… Мы сделали онкологические скрининги, вовремя… Своей смертью Юлечка спасла жизнь своему отцу», — заявил Барак.

Обследование выявило у Виктора Началова рак кишечника на ранней стадии, была проведена операция по удалению опухоли.