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У отца Началовой обнаружили онкологию 

Рамблер + ещё 4 48 минут назад
Фото: Суть событий
У отца Юлии Началовой обнаружили рак кишечника во время реабилитации в Израиле. Об этом Виктор Началов рассказал в программе «Пусть говорят».
По словам Виктора, после смерти дочери к ним обратился известный врач из Израиля Роман Барак и пригласил их в свою клинику, чтобы пройти психологическую реабилитацию и общее обследование.
«Когда мы туда прилетели, мы были настолько убиты, что только на третий день я смог записать адрес отеля, где мы живем. Бог дал нам великого доктора. Он нам помог и психологически, и нашел у меня проблему. Была сделана операция, которая спасла мне жизнь», — приводит слова Началова издание «Суть событий».
В студии программы появился и Роман Барак. Он рассказал, что принять у себя родителей Юлии Началовой его попросила Лариса Долина. По его словам, он с радостью выполнил ее просьбу, потому что хотел, чтобы эти люди вернулись к нормальной жизни.
«Мы стараемся делать добрые дела в моей клинике. В их случае речь шла не только о здоровье, о жизни… Мы сделали онкологические скрининги, вовремя… Своей смертью Юлечка спасла жизнь своему отцу», — заявил Барак.
Обследование выявило у Виктора Началова рак кишечника на ранней стадии, была проведена операция по удалению опухоли.
«Конечно, Юля меня спасла. Роман Борисович этому посодействовал», — сказал Виктор Началов.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Лариса Долина , издание "Суть событий" , Израиль
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