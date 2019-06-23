Добивает рак: трагедия в семье Валерии 

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина анонсировала концерт в поддержку своего друга, рэпера Саши Скула. В обращении к подписчикам она рассказала, что у артиста обнаружили рак лимфатической системы.
Дочь народной артистки России Валерии певица Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena, сообщила в инстаграме о болезни своего друга, рэпера Тагира Маджулова, более известного как Саша Скул.
«Друзья, у музыканта, рэпера Саши Скула обнаружили рак лимфатической системы. Саше нужна наша моральная и финансовая поддержка. Команда близких ему людей решила провести большой концерт в поддержку Саши Скула», — обратилась она к подписчикам.
О своем диагнозе хип-хоп-исполнитель сообщил в соцсети 8 июня. «Ну что, братишки, [доигрался] я. Лимфома. Вчера была первая химиотерапия. Молюсь и вы помолитесь», — написал Скул в инстаграме.
Артист регулярно рассказывает в микроблоге о своем состоянии и ходе лечения. В одной из своих публикаций Скул признался, что ни он сам, ни его родные даже не подозревали, что внезапная потеря веса и недомогание явились симптомами развития злокачественной опухоли.
«Битва будет тяжелой и беспрерывной в течении полугода точно.
Лимфома агрессивная, химиотерапия, соответственно, тоже. Хорошо, что я не один, вы рядом, и поэтому не могу себе позволить дать слабины, а тем более опустить руки. Наверное, чем тяжелее битва, тем выше награда», — приводит его слова StarHit.
Как отмечает издание, из-за курса химиотерапии у участника баттл-проекта «Версус» начали выпадать волосы, из-за чего он планирует побриться наголо к следующему сеансу.
Скул также признался, что больше всего переживает за близких людей, которым приходится видеть его разбитым и больным.
«Сердце кровью обливается из-за любимой Лизы и мамочки. Мое состояние после химии видеть в первую очередь им, возить на инвалидной коляске, жить в унылой больнице, пока худо-бедно не приду в себя. Я должен держаться, должен справиться, — добавил рэпер.
— Будет период, когда я совсем развалюсь с нулевой «имункой» и без слез не взглянешь. Скорее всего, ближе к финалу в решающих боях. Как бы там не опустились руки, как же жаль Лизу и Маму, ведь они будут дневать и ночевать подле моей покореженной туши».
Однако несмотря на серьезное заболевание артист продолжает заниматься музыкой. На днях он выпустил две новые песни «Бесполезное ископаемое» и «Атдуши».
В настоящий момент, судя по инстаграму, Скул находится дома. «Из за необходимости беречься в марлевой маске выгляжу, как на акции в политические 20 лет. Такой же худой. Остается три домашних дня и в новый бой. Не хочется сегодня совсем ни про себя, ни про болезнь. Потому [отдохните] лучше [с] песнями», — поделился Маджулов.
В комментариях к публикации подписчики всячески поддерживают артиста. «Держись Сань, все будет [хорошо]», «Все переживешь и еще много всего успеешь», «Дружище, не знал о тебе до сегодняшнего дня. Случайно услышал, понравилось, загуглил, и новости о тебе не ахти. Послушал еще, полистал твою страницу и понял, что из наших», — написали пользователи соцсети.
Ранее певица Валерия высказалась о скандальном клипе Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица». По ее словам, такое огромное количество просмотров (более 23 млн) невозможно набрать российскому артисту, так как аудитория отечественных слушателей не настолько большая.
«Нет. Я думаю, что накрутка. У нас аудитории такой просто нет. Опять же, берешь для сравнения топовых международных артистов, чьи имена гремят на весь мир, и невозможно соизмерить. Как у наших артистов может быть столько же просмотров, сколько у мега-звезды? У меня иногда это не стыкуется. Почему это не отражается на их концертной востребованности? Почему залы не рвутся? Поэтому, я даже не отслеживаю. Мне уже не интересно, у кого сколько просмотров», — приводит ее слова «Вокруг ТВ».
Валерия также заявила, что она не готова делать что-то только ради хайпа. «Приколоться я могу, вот реально. Пошутить, посмеяться, а почему нет? Но „Ибицу“ я делать не готова, это не моя эстетика. Категорически нет. У меня есть своя аудитория, свой образ», — пояснила она.