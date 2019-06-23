Добивает рак: трагедия в семье Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина анонсировала концерт в поддержку своего друга, рэпера Саши Скула. В обращении к подписчикам она рассказала, что у артиста обнаружили рак лимфатической системы.

Дочь народной артистки России Валерии певица Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena, сообщила в инстаграме о болезни своего друга, рэпера Тагира Маджулова, более известного как Саша Скул.

«Друзья, у музыканта, рэпера Саши Скула обнаружили рак лимфатической системы. Саше нужна наша моральная и финансовая поддержка. Команда близких ему людей решила провести большой концерт в поддержку Саши Скула», — обратилась она к подписчикам.

О своем диагнозе хип-хоп-исполнитель сообщил в соцсети 8 июня. «Ну что, братишки, [доигрался] я. Лимфома. Вчера была первая химиотерапия. Молюсь и вы помолитесь», — написал Скул в инстаграме.

Артист регулярно рассказывает в микроблоге о своем состоянии и ходе лечения. В одной из своих публикаций Скул признался, что ни он сам, ни его родные даже не подозревали, что внезапная потеря веса и недомогание явились симптомами развития злокачественной опухоли.

«Битва будет тяжелой и беспрерывной в течении полугода точно.

Лимфома агрессивная, химиотерапия, соответственно, тоже. Хорошо, что я не один, вы рядом, и поэтому не могу себе позволить дать слабины, а тем более опустить руки. Наверное, чем тяжелее битва, тем выше награда», — приводит его слова StarHit.

Как отмечает издание, из-за курса химиотерапии у участника баттл-проекта «Версус» начали выпадать волосы, из-за чего он планирует побриться наголо к следующему сеансу.

Скул также признался, что больше всего переживает за близких людей, которым приходится видеть его разбитым и больным.

«Сердце кровью обливается из-за любимой Лизы и мамочки. Мое состояние после химии видеть в первую очередь им, возить на инвалидной коляске, жить в унылой больнице, пока худо-бедно не приду в себя. Я должен держаться, должен справиться, — добавил рэпер.

— Будет период, когда я совсем развалюсь с нулевой «имункой» и без слез не взглянешь. Скорее всего, ближе к финалу в решающих боях. Как бы там не опустились руки, как же жаль Лизу и Маму, ведь они будут дневать и ночевать подле моей покореженной туши».

Однако несмотря на серьезное заболевание артист продолжает заниматься музыкой. На днях он выпустил две новые песни «Бесполезное ископаемое» и «Атдуши».

В настоящий момент, судя по инстаграму, Скул находится дома. «Из за необходимости беречься в марлевой маске выгляжу, как на акции в политические 20 лет. Такой же худой. Остается три домашних дня и в новый бой. Не хочется сегодня совсем ни про себя, ни про болезнь. Потому [отдохните] лучше [с] песнями», — поделился Маджулов.

В комментариях к публикации подписчики всячески поддерживают артиста. «Держись Сань, все будет [хорошо]», «Все переживешь и еще много всего успеешь», «Дружище, не знал о тебе до сегодняшнего дня. Случайно услышал, понравилось, загуглил, и новости о тебе не ахти. Послушал еще, полистал твою страницу и понял, что из наших», — написали пользователи соцсети.

Ранее певица Валерия высказалась о скандальном клипе Филиппа Киркорова Николая Баскова на песню «Ибица». По ее словам, такое огромное количество просмотров (более 23 млн) невозможно набрать российскому артисту, так как аудитория отечественных слушателей не настолько большая.

«Нет. Я думаю, что накрутка. У нас аудитории такой просто нет. Опять же, берешь для сравнения топовых международных артистов, чьи имена гремят на весь мир, и невозможно соизмерить. Как у наших артистов может быть столько же просмотров, сколько у мега-звезды? У меня иногда это не стыкуется. Почему это не отражается на их концертной востребованности? Почему залы не рвутся? Поэтому, я даже не отслеживаю. Мне уже не интересно, у кого сколько просмотров», — приводит ее слова «Вокруг ТВ».

Валерия также заявила, что она не готова делать что-то только ради хайпа. «Приколоться я могу, вот реально. Пошутить, посмеяться, а почему нет? Но „Ибицу“ я делать не готова, это не моя эстетика. Категорически нет. У меня есть своя аудитория, свой образ», — пояснила она.