Все кончено? Мила Кунис и Эштон Кутчер про развод

Американские актеры Эштон Кутчер Мила Кунис опубликовали в инстаграме видео, в котором признались, что слухи об их разводе — правда. Однако это видео оказалось розыгрышем и шпилькой в адрес издания, которое их распустило.

Голливудские звезды Эштон Кутчер и Мила Кунис ответили на слухи о своем разводе, записав пранковое видео.

«Дорогая, что-то случилось? — Между нами все кончено! — Между нами все кончено?!» — обманывали подписчиков актеры, находясь в машине.

«Я ухожу и забираю детей, — продолжила Мила Кунис с серьезным лицом, на что Кутчер подыграл своей жене и сказал: «Боже! Я больше никогда не увижу детей!»

«Да, говорят, что у тебя есть темные тайны», — парировала Кунис, на что ее муж ответил с большим удивлением.

Под публикацией Кутчер оставил подпись, в которой упомянул то самое издание: «Я думаю, что они продали все журналы на этой неделе. Возможно, на следующей неделе я узнаю, что моя жена родит близнецов в третий раз. Но кого это вообще волнует?»

В комментариях большинство поклонников похвалили пару за хорошее чувство юмора, пожелали им долгих и счастливых лет совместной жизни всем наживающимся на них желтым изданиям назло. Однако нашлись и те подписчики, которые по иррациональным причинам сочли такие шутки опасными.

Напомним, что актеры стали встречаться в 2012 году, хотя они были знакомы намного раньше. Их встреча состоялась на съемочной площадке «Шоу 70-х».

В октябре 2014 года у супругов родилась дочь Уайатт Изабель. После этого события Кутчер решил поставить точку в карьере актера, посвятить себя семье и изучению интересующих его высоких технологий.

В июле 2015 года влюбленные узаконили свои отношения, устроив тихое семейное мероприятие на ранчо в Калифорнии. Через год у маленькой наследницы знаменитостей родился брат, которого назвали русским именем Дмитрий, как дань русско-украинским корням Кунис.

В апреле этого года стало известно о продвижении судебного дела об убийстве бывшей знакомой Кутчера, модели и актрисы Эшли Эллерин. Спустя 18 лет после трагедии, «Голливудский Потрошитель» Майкл Гарджуло предстал перед судом. Эллерин была жестоко убита в своем доме в 2001 году. Преступника поймали только спустя семь лет.

Трагедия произошла в ночь вручения премии «Грэмми»: после окончания церемонии актер заехал за девушкой, чтобы увезти ее на вечеринку. Однако, когда он приехал, ему никто не открыл дверь. Кутчер заглянул в окно и увидел темные пятна на ковре, но решил, что это разлитое вино и уехал веселиться один. Наутро в доме обнаружили изрезанное ножом тело начинающей актрисы.

Согласно материалам дела, убийца проник в дом Эшли, пока она принимала душ. Гарджуло был соседом Эллерин и работал мастером по ремонту кондиционеров: по сведениям следствия, до убийства он часто бывал в доме девушки, делая там ремонт. Актер тяжело переживал произошедшее и долгое время стараясь не говорить о ней.

«У Эштона годами были кошмары из-за убийства. Это было ужасным испытанием. Он переживал из-за нее годами», — цитирует слова близкого друга Кутчера The Examiner в 2009 году.

Вместе с тем, трагическая утрата возлюбленной оказалась не единственным испытанием Кутчера в этой истории. Убитые горем родители Эллерин по сей день винят актера в том, что он не оказался способен понять, что их дочь в беде, что не сообщил в полицию о подозрительных пятнах и позволил убийце покинуть место преступления.

«Из-за него преступник получил 12-часовое преимущество. Его поведение говорит о том, что он считал отношения с Эшли «одноразовыми». Любой разумный джентльмен, который попал бы в такую ситуацию, когда девушка долго не открывает дверь по неизвестной причине, счел бы это подозрительным и позвонил бы в полицию», — заявил отец убитой актрисы в беседе с The Globe.

Потеря любимой и чувство вины перед ее родителями обернулись для актера тяжелой психологической травмой, поэтому он крайне редко вспоминает об этом периоде своей жизни.