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Помощница Петросяна балует комика калорийными блюдами 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
Помощница Петросяна Татьяна Брухунова регулярно делится с подписчиками своими новыми образами и рассуждениями о стиле. Она часто демонстрирует модные наряды, вызывающие неоднозначную реакцию фолловеров.
Однако на этот раз 30-летняя Брухунова решила удивить поклонников. Она призналась, что заболела и была вынуждена остаться дома и чтобы не тратить времени даром — приготовила десерт.
В своем Instagram она показала кадры рулета из меренги со сливочным кремом, украшенный свежими ягодами.
«Домашняя еда — это особый вид роскоши в наше суетное время. Сегодня был эксперимент — меренговый рулет! 1.5 часа на всё про всё! Он прекрасен!», — написала Татьяна.
В комментариях подписчики отметили, что торт выглядит восхитительно, однако наверняка он очень калорийный и не каждый может позволить себе такой десерт.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова
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