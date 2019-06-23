Помощница Петросяна балует комика калорийными блюдами

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова регулярно делится с подписчиками своими новыми образами и рассуждениями о стиле. Она часто демонстрирует модные наряды, вызывающие неоднозначную реакцию фолловеров.

Однако на этот раз 30-летняя Брухунова решила удивить поклонников. Она призналась, что заболела и была вынуждена остаться дома и чтобы не тратить времени даром — приготовила десерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 22 Июн 2019 в 3:28 PDT В своем Instagram она показала кадры рулета из меренги со сливочным кремом, украшенный свежими ягодами.

«Домашняя еда — это особый вид роскоши в наше суетное время. Сегодня был эксперимент — меренговый рулет! 1.5 часа на всё про всё! Он прекрасен!», — написала Татьяна.

В комментариях подписчики отметили, что торт выглядит восхитительно, однако наверняка он очень калорийный и не каждый может позволить себе такой десерт.