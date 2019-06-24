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«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам 

Газета.Ru + ещё 12 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский комик Семен Слепаков ответил подписчикам, атаковавшим его аккаунт с негативными комментариями после шутки про врачей.
В своем инстаграме комик написал, что большинству подписчиков стоит научиться понимать юмор и распознавать сарказм.
Артист добавил, что люди, знакомые с его творчеством, прекрасно осведомлены о его мнении по вопросам социальной политики.
"Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится", — написал он.
Артист ранее опубликовал в своей соцсети фото в форме врача на фоне дорогого автомобиля. Подпись гласила "а говорят, у нас врачам мало платят", после чего на него обрушился шквал критики.
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Шоу-бизнес , Семен Слепаков
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