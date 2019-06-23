Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Конфликт между российским продюсером Бари Алибасовым и его диетологом был запечатлен на видео. Об этом сообщает ФАН.

На кадрах родлика видно, как Алибасов пытается выпроводить диетолога из своего дома.

У них происходит словесная перепалка прямо на лестничной клетке в окружении журналистов и других жильцов подъезда.

Также шоумен несколько раз пихает медика.

Инцидент звездами произошла в четверг, 20 июня.

Алибасов заявлял, что врач не оказывала ему необходимую помощь в период его восстановления после отравления чистящим средством, а также могла "пичкать" его наркотическими препаратами в течении их общения до попадания шоумена в НИИ имени Склифосовского.

Диетолог в свою очередь вызывала полицию к дому Алибасову. По ее мнению, родственники продюсера насильно удерживали его в квартире.

Ранее сообщалось, что к дому Алибасова срочно вызваны два наряда полиции.