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Драка Алибасова с диетологом попала на видео 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Конфликт между российским продюсером Бари Алибасовым и его диетологом был запечатлен на видео. Об этом сообщает ФАН.
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На кадрах родлика видно, как Алибасов пытается выпроводить диетолога из своего дома.
У них происходит словесная перепалка прямо на лестничной клетке в окружении журналистов и других жильцов подъезда.
Также шоумен несколько раз пихает медика.
Инцидент звездами произошла в четверг, 20 июня.
Алибасов заявлял, что врач не оказывала ему необходимую помощь в период его восстановления после отравления чистящим средством, а также могла "пичкать" его наркотическими препаратами в течении их общения до попадания шоумена в НИИ имени Склифосовского.
Диетолог в свою очередь вызывала полицию к дому Алибасову. По ее мнению, родственники продюсера насильно удерживали его в квартире.
Ранее сообщалось, что к дому Алибасова срочно вызваны два наряда полиции.
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