Довел Алибасов? Федосееву-Шукшину увезли на скорой

Жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы. По некоторым данным, народная артистка России вызвала скорую помощь после того, как почувствовала удушье. Как сообщила «Газете.Ru» внучка актрисы Анна Шукшина, нет поводов для беспокойства, так как ее состояние стабилизировалось.

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в одну из московских больниц, передает РИА «Новости» со ссылкой на дочь актрисы Ольгу. По ее словам, женщине стало плохо после «нехороших приступов», поэтому ей вызвали скорую помощь.

«Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую», — цитирует ее издание.

Шукшина подчеркнула, что медики отреагировали «очень быстро» и оперативно. «Она в руках врачей», — добавила она.

В свою очередь внучка актрисы Анна Шукшина в комментарии «Газете.Ru» заявила, что она и так планировала «ложиться в больницу» на плановое обследование.

«Она собиралась и так ложиться в больницу на плановое обследование, но случился приступ, и ее забрали. Однако поводов для паники нет — я уже с ней два раза разговаривала, и она чувствует себя лучше», — сказала она.

Как сообщает «Пятый канал», у Федосеевой-Шукшиной случился приступ бронхиальной астмы. По данным издания, актриса пожаловалась на затруднение дыхания и вызвала врачей. Отмечается, что медики провели ей экстренную терапию — ингаляцию.

Двумя месяцами актриса была госпитализирована после возвращения из путешествия. По словам ее мужа, продюсера Бари Алибасова, Федосеева-Шукшина проходила плановое обследование. При этом он опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что у артистки якобы отказали ноги и она прикована к постели.

«Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет», — пояснил Алибасов. Он также уточнил, что его жена проходит обследования четыре раза в год в одной и той же больнице.

О выписке после госпитализации актрисы 1 марта сообщило агентство «Москва» со ссылкой на ее внучку Анну Шукшину. По ее словам, самочувствие бабушки улучшилось.

«Она хорошо себя чувствует, полностью восстановилась, все хорошо», — отмечала внучка.

Сама Федосеева-Шукшина в тот же день рассказала, что чувствует себя лучше. «Планирую выписываться сегодня. Поездку в Испанию планируем, да», — делилась планами артистка.

О ее госпитализации 25 февраля сообщили «Рен-ТВ» и «Известия». По их данным, они утверждали, что причиной попадания в больницу артистки стал острый инфаркт. Они утверждали, что Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо вечером 24 февраля и жаловалась на боли в груди.

Но вскоре Бари Алибасов опроверг эту информацию. Как передавал телеканал «360», он утверждал, что его супруга чувствует себя нормально, но останется в больнице на сутки. По словам артиста, его жену госпитализировали из-за подъема давления, а не инфаркта.