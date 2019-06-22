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Родственники Алибасова заподозрили, что его накачивали наркотиками 

Говорит Москва 53 минуты назад
Фото: РИА Новости/Телеканал "Россия 1"
Как сообщил «Говорит Москва» представитель продюсера Вадим Горжанкин, диетолог, которая занималась здоровьем Алибасова до отравления, больше не будет с ним контактировать.
«Все началось с того, что Марият Мухина в подъезде у квартиры Алибасова заявила, что продюсеру не оказывается квалифицированная медицинская помощь, его не кормят и он насильно удерживается в квартире. В свою очередь, Алибасов и его родственники опровергнули данное заявление и вызвали полицию, так как в подъезде наблюдалось скопление людей и журналистов».
Также родственников обеспокоил тот факт, что Мухина интересовалась документами на недвижимость Алибасова и приезжала в его квартиру с адвокатом, когда продюсер находился в недееспособном состоянии.
Сам Бари Алибасов предположил, что врач могла накачивать его психотропными препаратами.
«Заявление Мухиной было сделано после того, как накануне я и мои родственники приняли решение отказаться от какой-либо помощи со стороны Марият Мухиной и ее присутствия у меня в квартире. Диетолог оказывала мне услуги до моего попадания в НИИ им. Склифосовского и после выписки. Я не исключаю версию того, что она уже давно пичкала меня какими-то психотропными препаратами, которые могли угрожать моей жизни и здоровью. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, я сдал анализы на наличие психотропных веществ. Жду результаты».
Алибасов уточнил, что если анализы покажут наличие в его крови препаратов, не входящих в план лечения, назначенный врачами НИИ им. Склифосовского, он обратится в правоохранительные органы.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , МВД
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