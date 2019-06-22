«Я плюнул и уехал»: Пенкин об инциденте во Внуково

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Сергей Пенкин рассказал подробности инцидента во Внуково 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ранее стало известно, что артиста не пустили на борт самолета.
Эстрадный певец Сергей Пенкин рассказал об инциденте, произошедшим сегодня ночью в аэропорту Внуково.
Ранее стало известно, что артиста не пустили на борт самолета. По сообщениям СМИ, причиной запрета стало, якобы, нетрезвое состояния певца.
«Авиакомпания Utair три раза отменяла рейс. Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал», — пояснил Сергей Пенкин.
По словам артиста, он летел со своей вокальной школой на гастроли. Но из-за инцидента в аэропорту все отменилось.
«Я на них подаю в суд. Моя вокальная школа должна была ехать на гастроли. У нас все сорвалось», — рассказал артист.
Ранее стало известно, что Пенкин должен был вылететь из Москвы в Минеральные воды, однако этого так и не произошло.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Пенкин , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр
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