Разоблачено вранье сына Алибасова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial) 22 Июн 2019 в 3:10 PDT По словам Лениной, она давно знает Алибасова. Его сын — пиарщик, поэтому его "величина эмоциональной вовлеченности сомнительна" и он немного соврал.

"Единственный, кто чуток привирал в этой истории, как говорят, так это одноименный сынок", — написала Ленина.

По ее словам, информация о пропаже кота была выдумкой.

"Кстати, Бари его прогнал по выходу из больницы. Не кота", — заключила Ленина.

Ранее сообщалось, что Алибасов воссоединился с женой и Чучей.