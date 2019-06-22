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Разоблачено вранье сына Алибасова 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: @barialibasovjr/Instagram.com
Писательница Лена Ленина заявила, что сын Бари Алибасова, который отравился жидкостью для очистки труб, "немножко приврал". Об этом она рассказала в инстаграме.
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По словам Лениной, она давно знает Алибасова. Его сын — пиарщик, поэтому его "величина эмоциональной вовлеченности сомнительна" и он немного соврал.
"Единственный, кто чуток привирал в этой истории, как говорят, так это одноименный сынок", — написала Ленина.
По ее словам, информация о пропаже кота была выдумкой.
"Кстати, Бари его прогнал по выходу из больницы. Не кота", — заключила Ленина.
Ранее сообщалось, что Алибасов воссоединился с женой и Чучей.
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Шоу-бизнес , Лена Ленина , Бари Алибасов
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